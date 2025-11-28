Calle 'Jeros': el del medio de Los Chichos, tendrá calle en su Valladolid natal

Esto de calle 'Jeros' sonaría a chiste si no fuera porque es una realidad y motivo de alegría acordarse de uno de los integrantes de un grupo flamenco legendario como Los Chichos, en forma de un paseo y en la ciudad que le vio nacer: Valladolid. No se llamará, de hecho, 'Jeros' a secas, sino añadido a su nombre real y completo: Juan Antonio Jiménez 'Jeros'. Su placa estará ubicada junto a la calle Fuente el Sol y el parque Paciano Martínez, en el barrio de La Victoria de la capital castellano-leonesa.

Es sin duda el más famoso de sus integrantes, gracias en parte a la mítica canción de Estopa. Su ciudad natal quiere además reconocer su trayectoria, su vinculación con la ciudad y su legado cultural. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha afirmado que la ciudad "honra así a uno de sus hijos más ilustres", según el comunicado de fuentes municipales. "Con la denominación del Paseo Juan Antonio Jiménez 'Jeros' no solo rendimos homenaje a un artista cuya música marcó varias generaciones, sino que reconocemos la mirada, la voz y la cultura de la comunidad gitana, que ha enriquecido la ciudad y nuestro país", añadió.

Por fin se ha cristalizado un año después de aprobarse la propuesta del Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos, Promoción Económica y Turismo de dar el nombre del artista de Los Chichos a un espacio urbano, tras el voto en contra del PP y la abstención de Vox, según fuentes del PSOE citadas en el diario local El Día de Valladolid.

Por qué en esa zona de Valladolid y no en otra

La ubicación no es azarosa, sino todo lo contrario: la calle de 'Jeros' está en la zona de Valladolid donde creció y vivió, en un entorno "muy ligado a la historia personal de 'Jeros'" como apunta el alcalde, ya que su domicilio familiar se encontraba en la cercana calle Fuente el Sol, a escasos metros del paseo y justo al lado del Parque Paciano Martínez. En definitiva, "era su entorno habitual".

Además, este acto tiene especial relevancia que se produzca este año, ya que también se conmemora en 2025 el 600 aniversario de la llegada a España del Pueblo Gitano, para así de paso significar la aportación gitana a la ciudad de Valladolid en particular y al país en general.

Por extraño que parezca, Valladolid es la primera localidad que pone el nombre de la calle a Los Chichos, o en este caso, a uno de los integrantes, a pesar de ser un grupo que marcó una época en la música española y el imaginario colectivo, con canciones que ya son mitos e himnos que se siguen cantando el fiestas, locales y todo tipo de evento social.

Si vas a Valladolid, no olvides pasear por sus calles y rincones históricos, tapear, pero también acercarte a la calle Juan Antonio Jiménez 'Jeros' escuchando o tarareando 'Ni más, ni menos', 'Quiero ser libre', 'Son ilusiones', 'Bailarás con alegría' o 'Amor de compra y venta'.