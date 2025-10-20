Yolanda Díaz: "Con el salario mediano no se puede vivir con dignidad en ninguna ciudad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que con el salario mediano en España, de 1.668 euros al mes, "no se puede vivir con dignidad en ninguna ciudad" del país.

Lo ha dicho este lunes en el foro 'World in Progress', donde ha añadido que los salarios en España tienen un diferencial negativo del 25% respecto al resto de la Unión Europea.

Cabe recordar que el salario mediano se refiere al sueldo que divide a la población en dos mitades iguales: la mitad de los trabajadores ganan menos de esta cifra y la otra mitad, más. Es decir, no hay que confundirlo con el salario medio.

Díaz ha señalado que el Gobierno está haciendo su papel para corregir esta diferencia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), algo que ha dicho que volverá a pasar en 2026, pero que "la acción no puede recaer solo" en el Ejecutivo.

Por ello, ha pedido "un esfuerzo a las empresas para mejorar la calidad salarial en España", y ha dicho que mejores salarios son buenos para la economía.

Sobre el anuncio de que se congelarán las cuotas de los autónomos con menos ingresos, Díaz ha señalado que hay más que nunca y que han sido "muy maltratados".

"No va de subir o bajar impuestos, va del cumplimiento del artículo 31 de la Constitución española y va de decidir quién paga y quién no paga en España", ha explicado.

Nuevos permisos

Preguntada por la propuesta de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar cercano, Díaz ha asegurado que todo el Gobierno está de acuerdo y que va "de poner los cuidados en el centro".

Ha explicado que la propuesta es susceptible de negociación en el diálogo social y que espera que sea mejorada en este espacio. "Yo sé que los empresarios normalmente permiten muchísimo" más que los dos días de permiso por fallecimiento de un familiar cercano, porque, textualmente saben que humanamente un trabajador está en condiciones de prestar bien su trabajo en estos casos.

"Colonia digital de Trump"

La vicepresidenta segunda ha subrayado que Europa debe convertirse en un sujeto con derecho propio digital para evitar ser "una colonia digital de Trump".

Ha explicado que el modelo de trabajo europeo no es el mismo que el de Amazon, que ha dicho que se basa en jornadas de 120 horas semanales, vigilancia absoluta y controles "vulneradores de los derechos humanos"

Por otro lado, ha lamentado que la Unión Europea haya decidido "no regular absolutamente nada el uso de la inteligencia artificial", algo que ha dicho que tiene riesgos mayúsculos.