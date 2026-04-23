Alquilar una habitación en Madrid ya es misión imposible: el precio medio de un cuarto en la capital es la mitad del salario mínimo

Buscar un sitio donde vivir en Madrid se ha convertido en una carrera de obstáculos: precios que no dejan de subir, habitaciones que vuelan en cuestión de horas y condiciones cuestionables. Para miles de personas, especialmente jóvenes, encontrar un alquiler asequible ya no es solo difícil, sino una misión casi imposible que obliga a conformarse, compartir o directamente renunciar.

En ese contexto, el alquiler de habitaciones, que tradicionalmente ha sido la opción más accesible, tampoco escapa a la presión del mercado. En Madrid, los precios se han disparado hasta niveles que hace apenas unos años parecían impensables, obligando a muchos inquilinos a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos solo para tener un espacio propio. Compartir piso ya no es sinónimo de ahorro, sino de supervivencia.

Los datos confirman esta tendencia, ya que según el último informe de Idealista, el precio medio de una habitación en Madrid se sitúa ya en 587 euros al mes, tras subir un 5% en el último año. Esta cifra equivale al 49,6% del salario mínimo interprofesional vigente, fijado por el Gobierno en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Una proporción que refleja la dificultad creciente de acceder a una vivienda.

Viviendas en Madrid con un cartel que anuncia el alquiler de una plaza de garaje en primer término. Europa Press via Getty Images

Un desequilibrio nacional

En el conjunto del país, el mercado del alquiler de habitaciones también ha mostrado un notable dinamismo. Durante el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en pisos compartidos creció un 22% respecto al año anterior. Sin embargo, esta expansión viene acompañada de un mayor interés por este tipo de alquiler que creció en un 6%, confirmando que compartir piso sigue siendo una opción cada vez más extendida.

En Madrid, la oferta también aumentó con fuerza, un 28%, pero los precios siguieron escalando un 5% en un solo año. Aun así, la capital sigue por detrás de Barcelona, que encabeza el ranking con 600 euros de media. A continuación se sitúan Palma, con unos 500 euros mensuales de media, San Sebastián (470 euros) y Málaga (437 euros), mientras que otras capitales como Bilbao o Vitoria también superan con facilidad los 400 euros,

El informe además señala que Madrid reúne el 22% de toda la oferta nacional de habitaciones, y junto con Valencia, Barcelona y Sevilla concentra la mitad del parque disponible en España. Además, en la capital la competencia entre demandantes bajó un 18% respecto al año anterior, pero eso no ha sido suficiente para aliviar unos precios que siguen muy lejos de los salarios más bajos. Un desequilibrio que, lejos de corregirse, se consolida con el tiempo y deja claro que el problema del acceso a la vivienda sigue sin encontrar una solución a corto plazo.