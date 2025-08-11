Casi expulsan a un pasajero de un avión tras hacerle esta pregunta a un asistente de vuelo

Dicen que 'la curiosidad mató al gato' y un pasajero del vuelo Maui (Hawaii)-Fort Lauderdale (Florida, EEUU) puede estar de acuerdo. Porque una pregunta suya estuvo a punto de costarle muy caro en pleno avión.

Cuando el pasajero se dirigió al asistente de cabina, todo el mundo reparó en lo mismo, bajo la extrañeza generalizada por la pregunta y la posterior reacción del personal de vuelo.

"Tengo una pregunta un poco diferente. En mis últimos vuelos noté que los auxiliares de vuelo no bloqueaban el acceso a la cocina cuando el piloto usaba el baño. ¿Es un procedimiento nuevo?", planteó el pasajero, como narró un usuario en Reddit.

El auxiliar se quedó callado y dio aviso a sus compañeros por la extraña pregunta del pasajero del asiento 1B. Al poco apareció otro trabajador para explicar que no podían responder a preguntas o dudas sobre procedimientos de seguridad.

"Lo siento, no sabía que no podía hacer preguntas", se excuso el ciudadano, a lo que el trabajador le insistió en que no podía responder cuestiones relacionadas con la seguridad del avión.

Pero lo cierto es que se generó un 'mosqueo' entre los miembros de la tripulación. Un pasajero en primera fila preguntando por cuestiones de seguridad es algo que provocó intranquilidad. Especialmente cuando, a mitad de vuelo, el piloto tuvo que ir al baño, misma casuística que había comentado el pasajero horas antes.

Los auxiliares decidieron moverse rápido y bloquear la entrada a la cocina, sin perder de vista al citado pasajero del asiento 1B. "Es increíble que él no entiendiera que podía ser sospechoso", añade un usuario en Reddit.