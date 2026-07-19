Casi nadie lo sabe: la playa más grande de Europa está en Alemania

15 kilómetros de largo y, a veces, dos kilómetros de ancho: la playa más grande de Europa está en Alemania. Concretamente, en la isla de Amrum, en el Mar del Norte. Según publica Chip, la playa de Kniepsand es un "verdadero paraíso" en la costa alemana: ofrece espacio para largos paseos y logra ocultarse "con éxito" del turismo masivo.

Tal y como reza la publicación, este enclave no es una playa "clásica", sino un poderoso banco de arena conectado a la isla a través de las dunas. De hecho, durante décadas, Kniepsand se ha ido acercando lentamente a Amrum, y en los años sesenta todavía se encontraba separada de la isla del Mar del Norte por un estrecho canal de agua.

Pero este fenómeno no es mágico. Se explica por las circunstancias meteorológicas del lugar: los fuertes vientos y corrientes empujan repetidamente la arena desde el lecho marino hasta la playa, que se amplia con el paso de los años. De este modo, la arena se solidifica en nuevas dunas, donde las hierbas o los cavronos, que en invierno son fragantes, la colonizan.

Los expertos consultados en el medio de comunicación creen que la playa seguirá rodeando el extremo norte de la isla en los próximos siglos.

El mejor tiempo para hacer una visita

Según se expone en el medio de comunicación, el mejor tiempo para visitar este enclave geográfico es en verano. Concretamente, entre julio y agosto. Eso sí, hay que olvidarse de disfrutar del sol, las autoridades recomiendan encarecidamente llevar protección contra el viento y la lluvia.

Los grandes beneficiados de estos fenómenos meteorológicos: los deportistas acuáticos, que pueden disfrutar de "olas salvajes" en las zonas designadas para kitesurf y surf. Quienes buscan seguridad contemplativa, en cambio, pueden encontrarla en "las innumerables tumbonas de la isla, en los pasillos de madera entre las dunas o en paseos relajantes por la playa".

Cómo llegar

En la publicación se explica que para llegar correctamente a la isla desde Hamburgo se puede ir en ferry o en tren.