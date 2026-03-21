Un oficial de la marina francesa revela sin darse cuenta la posición exacta del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo: localizado por una carrera de Strava

Soldados corriendo sobre la pista del portaaviones francés Charles de Gaulle durante una competición.

Un simple entrenamiento ha dejado al descubierto una operación militar sensible. Un oficial de la Armada francesa ha revelado sin querer la posición exacta del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo tras registrar una carrera en la aplicación Strava con su perfil público. El recorrido, de poco más de 7 kilómetros, permitió ubicar al buque al noroeste de Chipre y a unos 100 kilómetros de la costa turca, en plena escalada de tensión en Oriente Medio.

El caso, desvelado por Le Monde, vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente: la exposición de datos militares a través de aplicaciones deportivas.

Cómo una carrera revela una operación militar

Todo ocurrió el 13 de marzo. A las 10:35 de la mañana, el oficial —identificado con el nombre ficticio de Arthur— salió a correr por la cubierta del barco en el que estaba destinado. Como hacen millones de usuarios, utilizó su reloj inteligente para registrar la actividad.

El problema no fue la carrera. Fue lo que vino después. Los datos se subieron automáticamente a Strava, ya que su perfil era público y cualquiera podía ver la ruta en tiempo casi real. El resultado: la localización exacta de un grupo naval francés en una zona estratégica.

La ruta aparecía como bucles sobre el agua, un patrón típico de alguien corriendo en un barco en movimiento. Esa información, cruzada con imágenes satelitales tomadas poco después, permitió confirmar la presencia del portaaviones en la zona.

Un contexto especialmente sensible



La filtración no ocurre en un momento cualquiera. Francia había desplegado esta fuerza naval días antes, tras el inicio del conflicto entre Israel, EEUU e Irán.

El propio presidente Emmanuel Macron anunció la operación el 3 de marzo. El tránsito del portaaviones por el estrecho de Gibraltar también se hizo público días después. Pero hay una diferencia clave: una cosa es conocer el despliegue general y otra muy distinta tener su posición exacta y en tiempo real.

Esto es especialmente crítico porque, en las últimas semanas, bases militares francesas en la región han sido atacadas por Irán. En uno de esos ataques, un soldado murió y varios resultaron heridos.

No es un caso aislado



El problema va más allá de un solo oficial. Según la investigación, otros militares franceses también han compartido información sensible en Strava.

Algunos perfiles públicos publicaron fotos desde la cubierta de los buques, mostraron instalaciones militares o permitieron seguir movimientos de barcos a través de sus actividades deportivas.

Esto facilita algo muy delicado: rastrear desplazamientos militares sin necesidad de espionaje tradicional. A eso se llama poner las cosas fáciles al contrario.

El precedente: StravaLeaks



No es la primera vez que ocurre. En 2024, una investigación conocida como StravaLeaks ya destapó fallos graves de seguridad.

Se identificaron movimientos de guardaespaldas del presidente francés, agentes vinculados a la seguridad del presidente de EEUU y miembros de la protección del presidente ruso.

El patrón era el mismo: uso de apps deportivas con perfiles públicos que dejaban un rastro digital claro. Incluso en enero de 2025, miembros de submarinos nucleares franceses revelaron datos de patrullas a través de estas plataformas. En ese momento, la Armada reconoció negligencias, aunque restó impacto operativo.

La respuesta del Ejército francés

Tras este nuevo caso, el Estado Mayor ha dejado claro que publicar este tipo de información "no cumple con la normativa vigente".

Además, recuerdan que la llamada 'higiene digital' es obligatoria antes de cualquier despliegue. Es decir, los militares reciben formación específica para evitar este tipo de errores.

El riesgo real: datos abiertos en un entorno de guerra



Este tipo de incidentes muestra un cambio importante en la seguridad militar. Ya no hace falta interceptar comunicaciones o infiltrar agentes.

Ahora, en muchos casos, basta con analizar datos públicos, cruzar información y observar patrones en plataformas abiertas. La amenaza ya no es solo tecnológica o militar: también es digital y cotidiana.

Francia ya trabaja en su próximo portaaviones, el France-Libre, que sustituirá al Charles de Gaulle en 2038. Será más moderno, con capacidad para drones y mayor potencia operativa. Pero, por muy disruptivo que sea lo nuevo, el problema no está en los barcos. Está en el uso que se hace de la tecnología diaria.