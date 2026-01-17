Christiane, 91 años, cierra su tienda de ultramarinos contra su voluntad después de 55 años: "Nunca he tenido un ordenador"

¿Te imaginas trabajar hasta los 91 años? Seguramente para la mayoría de las personas plantear dicho escenario es un escenario totalmente absurdo. Según el Instituto Nacional de Estadística, consultado por El País, el más reciente reporte sobre la esperanza de vida en España se sitúa en 84,01 años.

En Bélgica, concretamente en Merkem, un pueblo ubicado en la provincia de Flandes Occidental vive Christiane Gheeraert, una mujer de 91 años quien en entrevista con el medio local, Nieuwsblad, habla sobre su extensa vida y el cierre de su tienda de ultramarinos tras 55 años administrando la misma.

Un negocio con mucha historia

"Mi padre vendió las vacas en 1969 y abrió la tienda un año después. He permanecido allí desde entonces, recibiendo a la gente en mi tienda", comenta la mujer, indicando el origen del negocio.

"Trabajé mucho, ¿sabe? Durante años ordeñé vacas y luego trabajé en la tienda. Siempre tuve clientes, pero incluso esas visitas disminuirán. Aun así, me siento bien; me hubiera encantado seguir con mi pequeña tienda. Era mi vida.", afirma Christiane.

"Nunca he tenido un ordenador. Y luego llegó esto, y luego llegó aquello, y te asustan. Peppol, todo es normal, ¿no? Y los agricultores también tienen que hacerlo, ¿no? Bueno, quizá estoy viviendo demasiado, pero para lo que durará... aunque eso no se puede saber de antemano, claro", declara Gheeraert enfatizando que la digitalización representa un obstáculo para ella y su comercio.

"Después de más de 50 años, tengo que parar; no me parece bien. No me queda mucho; el inventario ya ha disminuido considerablemente. Incluso después de agotarlo, la gente podrá seguir visitándome. Voy a dejar la puerta abierta (risas)", agrega la señora mayor.

Unas arduas vivencias

"He conocido mucha miseria y dolor", sentencia la mujer. Christiane perdió a sus dos y ambos padres. "Estaba muerto debajo de la mesa. ¿Una rotura de arteria coronaria? Debió de ocurrir rápidamente. Yo acababa de salir. Tenía 91 años y medio", relata la mujer refinándose al fallecimiento de su padre.

Su último compañero animal está difunto. Una foto en la pared le recuerda a su perro, que murió tras sufrir un problema en una pata. "También teníamos un pajarito, hasta que finalmente logró volar y lo encontraron muerto en un prado cercano", concluye la belga.