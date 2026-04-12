Los científicos no dan crédito: bacterias atrapadas 6 millones de años en una cueva de Nuevo México sin contacto humano ya eran resistentes a 26 de 40 antibióticos antes de que existiera la medicina

A más de 350 metros de profundidad, en la cueva Lechuguilla, situada en el estado de Nuevo México (EEUU), los científicos han descubierto unas bacterias que han estado totalmente aisladas del contacto humano.

Tras ser analizadas, los investigadores han hallado que esas bacterias que han estado encerradas en esa cueva formada hace seis millones de años son resistentes a la mayoría de antibióticos.

El descubrimiento es especialmente relevante teniendo en cuenta que en estos momentos nos encontramos con un gran problema sanitario a nivel mundial: la proliferación de 'superbacterias' que se han vuelto resistentes a los antibióticos.

Los expertos estiman que la resistencia bacteriana a los antimicrobianos fue la responsable directa de 1,14 millones de fallecimientos en 2021 y que 39 millones de personas morirán entre 2025 y 2050 por ese motivo.

Habitualmente, se achaca ese problema a la mala utilización de los antibióticos en los humanos, animales y plantas; algo que es cierto. Sin embargo, el descubrimiento de esas bacterias que no han estado en contacto con humanos y que se han vuelto resistentes a los antibióticos demuestra que el mal uso de los antibióticos no es la explicación completa.

Una cepa bacteriana no patógena resistente a más de una veintena de antibióticos

En concreto, tal y como informa BBC Future, los científicos encontraron que una cepa bacteriana no patógena llamada Paenibacillus sp. LC231 fue resistente a 26 de los 40 antibióticos analizados.

Ante ese hallazgo, los investigadores secuenciaron el genoma completo de la mencionada cepa bacteriana no patógena y descubrieron que muchos de los genes de resistencia eran idénticos a los encontrados en bacterias resistentes a los antibióticos ya conocidas. No obstante, los científicos también identificaron cinco genes de resistencia que nunca antes se habían detectado.

Los investigadores continuarán trabajando en el futuro en este hallazgo con el objetivo de descubrir información que abra la puerta a la creación de nuevos medicamentos y tratamientos más efectivos.