Cientos de zapatos del siglo XIX aparecen en una playa inglesa sin explicación: "No tenemos ni idea de cuánto tiempo llevan ahí"

El mar engulle millones de objetos y muchos de ellos acaban en la playa o algo más sorprendente.

Un hallazgo tan extraño como intrigante ha puesto en alerta a vecinos, historiadores y científicos en el Reino Unido. A finales de diciembre, un grupo de voluntarios que participaba en una limpieza rutinaria de la playa de Ogmore By Sea, en el sur de Gales, se topó con algo totalmente inesperado: cientos de zapatos antiguos, en su mayoría de cuero negro, incrustados entre las rocas y parcialmente enterrados por la arena.

El descubrimiento fue dado a conocer por la BBC, que detalló cómo, en apenas una semana, los voluntarios localizaron más de 200 zapatos en un solo tramo de la playa. Desde entonces, la cifra no ha dejado de crecer y ya supera los 400 ejemplares, muchos de ellos con suelas tachonadas, muy deterioradas por el paso del tiempo y la acción del mar.

"Arqueología" con zapatos de época victoriana

Por su diseño y materiales, los especialistas apuntan a que los zapatos datan de la época victoriana, un periodo que abarca desde la década de 1830 hasta 1901. Se trata de calzado robusto, pensado para durar, muy distinto del zapato moderno, lo que ha permitido que fragmentos significativos hayan sobrevivido más de un siglo en un entorno tan hostil como el litoral atlántico.

"No tenemos ni idea de cuánto tiempo llevan ahí estos zapatos"

Emma Lamport, una de las voluntarias que participó en la limpieza, confesó su sorpresa en declaraciones a la BBC. Aunque el grupo llevaba trabajando en la zona desde septiembre, nadie imaginaba un hallazgo de esta magnitud. "No tenemos ni idea de cuánto tiempo llevan ahí estos zapatos", escribió la organización Beach Academy en sus redes sociales, reconociendo que el descubrimiento superó cualquier expectativa.

La teoría del naufragio

Aunque no existe una explicación oficial, una de las teorías que más fuerza ha cobrado en redes sociales apunta a un naufragio ocurrido en el siglo XIX. Según esta hipótesis, un barco italiano que transportaba un cargamento de zapatos habría colisionado contra Tusker Rock, un islote cercano a Ogmore By Sea que solo es visible durante la marea baja y que históricamente ha sido un serio peligro para la navegación.

Tras el impacto, el barco se habría hundido y su carga habría sido arrastrada durante décadas por las corrientes marinas, quedando finalmente atrapada entre las rocas de la playa. La acumulación progresiva y el hecho de que los zapatos aparezcan concentrados en determinadas zonas refuerzan, para algunos expertos, la posibilidad de un origen común.

Qué dicen los científicos

Michael Roberts, investigador de la Universidad de Bangor y especialista en ciencias oceánicas, explicó a la BBC que es plausible que restos de naufragios de la época victoriana estén comenzando a degradarse ahora, liberando objetos que llevaban más de un siglo bajo el agua. Este proceso de deterioro lento podría explicar por qué los zapatos están apareciendo ahora y no antes.

Sin embargo, Roberts fue cauto: aseguró no tener constancia de ningún naufragio italiano documentado en esa zona concreta.

El misterio se vuelve aún más interesante con un dato adicional: hace algunos años ya apareció un zapato aislado en esta misma playa, pero el hallazgo pasó prácticamente desapercibido. Solo ahora, con cientos de piezas emergiendo casi a la vez, la magnitud del fenómeno ha despertado el interés mediático y científico.