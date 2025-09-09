Cocaína escondida en fresadoras: cae la organización que usaba maquinaria pesada para traficar por el Atlántico

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Federal de Argentina y la Policía Nacional de Perú, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico intercontinental de cocaína oculta en maquinaria industrial. Durante la operación han sido detenidas cinco personas en España y cuatro en Argentina y se han llevado a cabo un total de 15 entradas y registros.

La investigación sobre la organización se inició ya en el año 2024, al detectarse la presencia de un grupo de personas que, asentados en Perú, Colombia, Chile y Argentina, realizaba envíos simultáneos de cocaína desde distintos puertos de origen hacia España y Portugal, ocultando el estupefaciente en complejos sistemas de maquinaria industrial. Desde el inicio de la investigación se han intervenido 2600 kilos de cocaína a la estructura criminal.

Un torno de Buenos Aires a Algeciras

El pasado mes de abril la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Málaga detectó, según explican fuentes de la investigación, un envío sospechoso de contener sustancia estupefaciente que iba a ser enviado desde Ciudad de Buenos Aires hasta Algeciras y, posteriormente a Badajoz.

De forma paralela, la Policía Nacional recibió información por parte de la Policía Federal de Argentina de la posible existencia, en el puerto marítimo de Buenos Aires, de un torno industrial pesado que podría estar siendo utilizado para transportar sustancia estupefaciente en su interior. Sin embargo, las fuertes medidas de seguridad con las que la maquinaria había sido construida había impedido la detección de la droga.

Fardos de cocaína escondidos en maquinaria pesada

De esta manera, los agentes detectaron que la maquinaria iba ser introducida a través del Puerto de Algeciras a través de una sociedad mercantil con domicilio fiscal en la provincia de Badajoz. Continuando con la investigación, pudieron comprobar que detrás de las importaciones existía un entramado de empresas con varios testaferros y “hombres de paja” que la organización utilizaba para dificultar cualquier investigación.

A finales del mes de julio, el contenedor con origen Argentina llega al Puerto de Algeciras y un mes después, ante la previsión de la salida de la terminal, se estableció un dispositivo de vigilancia por parte de los investigadores. El contenedor con la maquinaria fue cargado en un camión y partió dirección a Extremadura, siendo descargado finalmente en fecha de 28 de agosto en una nave sita en Mérida (Badajoz).

Al observar los agentes que dicha nave no se correspondía con el destino legalmente declarado llevaron a cabo la entrada en el almacén donde descubrieron un doble fondo en la maquinaria en el que se localizaron un total de 444 pastillas de cocaína con un peso de 513 kilos. Una vez descubierta la sustancia estupefaciente se llevó a cabo la detención de cinco ciudadanos españoles relacionados con la organización criminal asentada en Sevilla.