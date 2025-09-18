¿Cómo funcionan las pulseras de control telemático de agresores machistas?

Las pulseras de control telemático se utilizan en España para vigilar a los agresores con órdenes de alejamiento y proteger a las víctimas de violencia de género. Actualmente, más de 4.500 hombres llevan estas pulseras, que permiten conocer su ubicación en tiempo real y detectar posibles violaciones de la orden judicial.

En 2024, un cambio en las empresas encargadas de gestionar las pulseras provocó una incidencia que afectó temporalmente el acceso a los datos de ubicación. Sin embargo, las autoridades han afirmado que este problema se solucionó y que las víctimas no quedaron desprotegidas en ningún momento.

El dispositivo se coloca en la muñeca o tobillo del agresor y está sincronizado con un teléfono móvil que la víctima lleva consigo. Además, están equipadas con sensores que detectan manipulaciones y roturas, tienen una duración de 12 meses y pueden recargarse fácilmente. Este teléfono emite alertas si el agresor se aproxima a la zona de exclusión.

Por otra parte, la víctima puede enviar notificaciones de emergencia y realizar videollamadas al centro de control. En caso de manipulación de la pulsera, caída del dispositivo o proximidad del agresor, el sistema envía una alerta al Centro de Control de Medidas Telemáticas (Cometa), que actúa en consecuencia.

Un aspecto importante es que el dispositivo no se limita a una sola víctima. En la actualidad, una misma pulsera puede sincronizarse con los teléfonos de múltiples víctimas, y una persona puede estar protegida de varios agresores a la vez.

Desde 2009, las pulseras se han utilizado principalmente para casos de violencia de género, pero con la ley de "solo sí es sí", también se pueden aplicar a agresores sexuales. El Gobierno ha invertido más de 40 millones de euros para actualizar y ampliar el sistema, que ahora cubre hasta 11.000 dispositivos gestionados por Vodafone y Securitas.

Llama al 016

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.