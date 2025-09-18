Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Cómo funcionan las pulseras de control telemático de agresores machistas?
Sociedad

Sociedad

¿Cómo funcionan las pulseras de control telemático de agresores machistas?

Están equipadas con sensores que detectan manipulaciones y roturas, tienen una duración de 12 meses y pueden recargarse fácilmente. Actualmente, más de 4.500 hombres llevan estas pulseras.

Redacción HuffPost
Pulsera de control telemáticoMinisterio de Igualdad

Las pulseras de control telemático se utilizan en España para vigilar a los agresores con órdenes de alejamiento y proteger a las víctimas de violencia de género. Actualmente, más de 4.500 hombres llevan estas pulseras, que permiten conocer su ubicación en tiempo real y detectar posibles violaciones de la orden judicial.

En 2024, un cambio en las empresas encargadas de gestionar las pulseras provocó una incidencia que afectó temporalmente el acceso a los datos de ubicación. Sin embargo, las autoridades han afirmado que este problema se solucionó y que las víctimas no quedaron desprotegidas en ningún momento.

El dispositivo se coloca en la muñeca o tobillo del agresor y está sincronizado con un teléfono móvil que la víctima lleva consigo. Además, están equipadas con sensores que detectan manipulaciones y roturas, tienen una duración de 12 meses y pueden recargarse fácilmente. Este teléfono emite alertas si el agresor se aproxima a la zona de exclusión. 

Por otra parte, la víctima puede enviar notificaciones de emergencia y realizar videollamadas al centro de control. En caso de manipulación de la pulsera, caída del dispositivo o proximidad del agresor, el sistema envía una alerta al Centro de Control de Medidas Telemáticas (Cometa), que actúa en consecuencia.

Un aspecto importante es que el dispositivo no se limita a una sola víctima. En la actualidad, una misma pulsera puede sincronizarse con los teléfonos de múltiples víctimas, y una persona puede estar protegida de varios agresores a la vez.

Desde 2009, las pulseras se han utilizado principalmente para casos de violencia de género, pero con la ley de "solo sí es sí", también se pueden aplicar a agresores sexuales. El Gobierno ha invertido más de 40 millones de euros para actualizar y ampliar el sistema, que ahora cubre hasta 11.000 dispositivos gestionados por Vodafone y Securitas.

Llama al 016

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost