Un desconocido libera dos pitones reales en un parque infantil con una nota desconcertante: "Por favor, llevadme al refugio de animales"

La peor decisión posible. Un desconocido ha abandonado a dos pitones reales dejando a los reptiles en el interior de una caja de cartón en un parque infantil de Múnich (Alemania). La misma fue encontrada por un transeúnte.

El ciudadano, que halló el objeto mientras que iba a su casa, vio que la caja era sospechosa. Sin embargo, lo que menos se esperaba era que, al abrirla, le salieran dos pitones reales. En la caja se encontraba escrita a mano una nota desconcertante: "Por favor, llevadme al refugio de animales".

Inmediatamente, la persona que encontró la caja llamó al número de emergencia de la policía. Los agentes interpusieron una denuncia por maltrato animal y llevaron a las dos pitones reales a un centro de acogida de reptiles.

En declaraciones al medio de comunicación alemán Bayerischer Rundfunk, Thomas Türbl, experto del mencionado centro de acogida de reptiles, ha asegurado que, pese a dejarse en un parque infantil, las pitones no supusieron en ningún momento un peligro real (más allá del susto) para los niños que estaban en la zona. "Son serpientes gigantes inofensivas. Uno piensa enseguida en algo enorme y peligroso, pero no es así en absoluto", ha asegurado Türbl.

En ese sentido, el especialista en reptiles ha destacado que "las pitones reales casi nunca muerden y son totalmente inofensivas, tanto para los niños como para los adultos". Sin embargo, los que sí han estado en peligro de muerte han sido los propios animales.

El centro de acogida de reptiles ha confirmado que las dos pitones reales se encontraban en muy mal estado al estar desnutridas. Los expertos sospechan que el anterior no podía hacer frente a las necesidades de cuidado de las serpientes. Sin embargo, el individuo tomó la peor decisión posible abandonando a los animales, ya que podría haber acudido al propio centro de acogida de reptiles en búsqueda de asesoramiento o ayuda.