Condenan a madre e hija a pagar 270 euros por lanzar una estufa y un bote de aceitunas a los clientes del bar de debajo de su casa mientras estaban de 'tardeo'

Los conflictos de vecinos con bares a causa del ruido son hasta cierto punto habituales. Sin embargo, la disputa entre los residentes de un edificio de Utrera y un local ha sobrepasado todos los límites.

Una madre y una hija que viven en el piso superior al bar han llegado a lanzar por la ventana objetos como una estufa, un bote de aceitunas o un palo de escoba contra la terraza del establecimiento. Los hechos se produjeron durante el 'tardeo' de la Nochebuena 2023.

Tal y como informa Diario de Sevilla, la gerente presentó una denuncia ante esos hechos. En la sentencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Utrera se recoge que "al menos entre el 1 y el 24 de diciembre de 2023", ambas personas estuvieron "arrojando objetos a la terraza del local".

La intención de ese lanzamiento de objetos era "interferir en la libertad" de la gerente del negocio "para el legítimo desarrollo de su profesión con normalidad". En concreto, el citado juzgado de Utrera menciona que madre e hija tiraron a la terraza del bar "la pata de un calefactor con ruedas, un bote de aceituna de cristal, objetos de limpieza y un palo de una escoba".

La Audiencia de Sevilla confirma una multa de 270 euros

El Juzgado de Instrucción número 3 de Utrera falló que la madre y la hija habían cometido un delito leve de coacciones, por lo que les impuso una multa diaria de tres euros durante tres meses (un total de 270 euros).

Esa decisión judicial fue recurrida, pero la Audiencia de Sevilla ha confirmado la sentencia. En ese sentido, los magistrados han argumentado que la madre y la hija han sido condenadas debido a "impedir que el local siga funcionando con normalidad y obligarlo al cierre".

Esa interferencia en el normal desarrollo de la actividad del bar se produjo a través del lanzamiento de objetos y también de "improperios que perturban a la clientela y la buena marcha del local".