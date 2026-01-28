La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, en una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en la Reserva Federal el 7 de mayo de 2025 en Washington, D.C.

Siempre es uno de los datos, cuando no 'el dato' más esperado del panorama económico, ya que afecta directamente a lo macro y a lo micro, con repercusión directa en los bolsillos, sobre todo con las hipotecas. La Fed mantiene finalmente los tipos, a pesar de los votos en contra de Stephen Miran y Christopher Waller, que optaban por un recorte de 25 puntos básicos.

Era una decisión esperada por los mercados, lo que nunca resta incertidumbre ante este tipo de anuncios tan vitales para la economía mundial. Además, envía un mensaje a Donald Trump de no injerencia en sus asuntos, algo que no ha pasado desapercibido. Por último, en esta reunión la Fed no ha actualizado su cuadro de previsiones macroeconómicas.

La situación antes del anuncio

Si estabas mirando Wall Street (o el bitcoin) hoy, hay un nombre que lo explica casi todo: la Reserva Federal. Este miércoles 28 de enero de 2026, la Fed celebraba su primera reunión del año y el consenso del mercado era casi unánime: pausa en los tipos, que se quedarían en el rango 3,5%-3,75%.

Pero la noticia no era solo el tipo. El morbo (y el riesgo) está en el contexto: Donald Trump vuelve a presionar públicamente a la Fed, con lo que Jerome Powell afrontaba una de las ruedas de prensa más tensas de su mandato, y el mercado está obsesionado con una pregunta: ¿quién será el próximo presidente de la Fed cuando termine el mandato de Powell en mayo de 2026? Nombres como Rick Rieder (BlackRock), Kevin Warsh o Christopher Waller moviéndose en las apuestas.

Qué descuenta el mercado: pausa ahora, ¿recortes después?

La foto de partida es clara: tras varios recortes en 2025, la Fed puede optar por un "modo espera" porque la economía aguanta y la inflación sigue por encima del objetivo del 2%. Reuters resume el argumento: actividad resistente, desempleo alrededor del 4,4% y un core PCE que rondaría el 3%, suficiente para justificar prudencia.

¿Y más adelante? Aquí ya no hay unanimidad. ING, por ejemplo, tiene una previsión concreta: dos recortes en 2026, en marzo y junio, aunque con riesgo de retraso si no se enfría el empleo.

Así llegaban los mercados: petróleo arriba, dólar abajo y oro disparado

Una hora antes de la decisión, la situación estaba así: