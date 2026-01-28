El colmo de la corrupción: Albania crea una ministra por IA para acabar con los sobornos y detienen a sus desarrolladores

El primer ministro de Albania, Edi Rama, asiste a una cumbre UE-Balcanes Occidentales en el edificio Europa, sede del Consejo de la UE, el 17 de diciembre de 2025 en Bruselas, Bélgica.

La famosa expresión de "¿cuál es el colmo de...?", se podría aplicar a este caso. Crear una inteligencia artificial (IA) para acabar con la corrupción y estar "metida" en un escándalo de sobornos. Y es que, claro, las IA, por ahora, las crean los humanos, que por naturaleza son corruptibles. Es lo que ha pasado en Albania, con el primer ministro, Edi Rama, de como protagonista de este desliz que da para comedia-thriller futurista.

Albania quiso vender al mundo una idea potente: usar inteligencia artificial para reducir la corrupción estructural del Estado. El proyecto tenía nombre propio, Diella, un avatar virtual presentado como la primera "ministra" creada por IA del mundo.

Su misión era eliminar intermediarios, reducir sobornos y hacer más transparente la contratación pública. El problema es que la misma agencia estatal que la desarrolló está ahora bajo investigación por presunta corrupción.

El caso se ha convertido en una paradoja difícil de ignorar. Mientras Diella era promocionada en foros internacionales como ejemplo de innovación institucional, los máximos responsables de la Agencia Nacional de Información —el organismo que gestiona la infraestructura digital del Estado— fueron puestos bajo arresto domiciliario, acusados de participar en una red criminal que habría manipulado licitaciones públicas mediante intimidación.

Diella, el rostro digital de la lucha anticorrupción

La escena es bastante bizarra. Diella apareció públicamente vestida con atuendos tradicionales, con una estética cuidadosamente diseñada y un discurso medido. Incluso llegó a intervenir en el Parlamento albanés en otoño, defendiendo su papel tras recibir críticas sobre la constitucionalidad de su labor.

"No soy un ser humano", decía en un vídeo institucional, "no tengo intereses personales; solo datos, algoritmos y el objetivo de servir a los ciudadanos de forma imparcial".

En la práctica, el avatar funciona como una interfaz digital para trámites administrativos: solicitudes de documentos, citas y servicios públicos. El objetivo es eliminar el contacto humano que durante décadas ha facilitado el pago de sobornos para acelerar procesos.

Según el Gobierno, el siguiente paso será permitir que Diella evalúe ofertas en concursos públicos basándose exclusivamente en datos objetivos, con sistemas auditables.

El proyecto fue impulsado directamente por el primer ministro, Edi Rama, que gobierna desde 2013 y ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su discurso, especialmente de cara a Bruselas.

La corrupción, condición clave para entrar en la UE

Reducir la corrupción no es una promesa electoral cualquiera. Es una condición explícita para que Albania pueda avanzar en su proceso de adhesión a la Unión Europea. Según informes comunitarios, el país ha mostrado "algunos progresos", pero la corrupción sigue siendo "generalizada en sectores vulnerables", especialmente en contratación pública, construcción y turismo.

Un informe de la UE de noviembre reconocía avances de una fiscalía especial creada en 2019 para perseguir la corrupción de alto nivel. Esa misma unidad es la que ahora investiga a la Agencia Nacional de Información, responsable directa del desarrollo y operación de Diella.

Los datos oficiales aportan contexto. En 2024, esta fiscalía detuvo de forma preventiva a cerca de 2.800 personas, pero solo 14 casos estaban vinculados a corrupción pública. Aun así, las investigaciones han alcanzado a figuras de primer nivel: un expresidente, el alcalde de Tirana y una viceprimera ministra con peso político dentro del partido de Rama.

El dilema político y los límites de la IA

Rama ha defendido públicamente la independencia de la fiscalía, aunque admite tensiones. Albania tiene una de las tasas más altas de detención preventiva de Europa, un hecho que preocupa a organizaciones de derechos humanos.

El primer ministro insiste en que la lucha contra la corrupción es imperfecta, pero necesaria. "No se puede planificar todo", llegó a decir con ironía al hablar del calendario de adhesión a la UE, según declaraciones de las que se hizo eco el New York Times.

El caso Diella añade otra capa al debate: ¿puede una herramienta de inteligencia artificial ser realmente independiente si quienes la programan están bajo sospecha? Expertos en gobernanza advierten de un riesgo evidente: un sistema así podría ser entrenado con datos sesgados o directamente programado para ignorar ciertas señales de fraude.

Andi Hoxhaj, profesor de Derecho y experto en los Balcanes Occidentales en el King's College de Londres, lo resume con cautela: el avatar permite al Gobierno decir a la UE que entiende el problema y que está intentando abordarlo. Pero el historial de Albania sigue siendo "problemático".

¿Solución real o escaparate tecnológico?

No existen métricas claras para medir cuánto ha reducido Diella la corrupción. El sistema está diseñado para prevenir, no para detectar delitos ya cometidos. Esa falta de datos dificulta evaluar su impacto real más allá del mensaje político.

Aun así, hay un elemento relevante: la investigación contra la agencia que controla a Diella no se ha ocultado ni frenado. Para algunos analistas, eso demuestra que el Estado albanés empieza a asumir que la corrupción no se combate solo con tecnología ni con gestos simbólicos, sino con instituciones que funcionen, incluso cuando el foco apunta al propio Gobierno.

Albania sigue intentando convencer a Europa de que va en serio. Diella es parte del relato. Pero los hechos —y las investigaciones judiciales— pesan más que cualquier avatar.