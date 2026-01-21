Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La venganza que le aplica a este vecino molesto es de las peores que se pueden imaginar
Virales
Virales

La venganza que le aplica a este vecino molesto es de las peores que se pueden imaginar

"¿Harías lo mismo o es una mezquindad descomunal?"

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Young girl push her hands on her ears trying to not to hear the loud noise from neighbor apartment in building while they renovate the home and she cant study for school exam because of the noiseSrdjan Randjelovic

La convivencia entre vecinos no siempre es fácil; a menudo se desencadenan conflictos que pueden acabar mal. Pero como en todo desencuentro, siempre hay fases antes de llegar a las últimas consecuencias.

A un hombre se le ha ocurrido una venganza un tanto cruel con uno de sus vecinos más molestos. El usuario de X @jesus_osorior ha compartido un video donde informa de que en la casa de arriba ponen música " a todo volumen y "a todas horas", por lo que le resulta muy complicado descansar por las noches.

Para vengarse de su impertinencia constante, ha hallado una solución muy curiosa: pagarle con la misma moneda. "No puedo dormir y trabajo temprano por la mañana", asegura, y apunta que ha optado por poner "sin parar" una canción "molesta para seguir molestándolo mientras yo trabajo".

La canción en cuestión es estridente y muy molesta, como indica este usuario, que muestra cómo reproduce a través de un gran altavoz un video de 10 horas donde un niño reproduce un sonido muy molesto con una especie de 'matasuegras'.

"¿Harías lo mismo o es una mezquindad descomunal?", se pregunta Jesús Osorio, quien vuelve de trabajar seis horas después y disfruta de su particular venganza mientras se toma una taza de su bebida preferida sentado cómodamente en el sofá. 

Ojo a los comentarios

Los comentarios a la publicación no se han hecho esperar, y han dejado más de una recomendación de lo más original. "Tienes que poner tecno, que retumbe toda la casa", aconseja un usuario a este vecino. 

Otro, se muestra más incrédulo sobre la venganza que aplica: "Imposible que toque 6 horas. YouTube te pregunta a cada rato: ¡estás ahí? Seguir escuchando".

"Soporté 15 años a un vecino así. Fue horrible. Cuando por fin me pude ir, compré un piso a reformar y lo insonoricé absolutamente todo, hasta zonas con doble insonorización. Es un búnker" expone otro, que asegura que con gente así "no se puede dialogar".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales