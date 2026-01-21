La venganza que le aplica a este vecino molesto es de las peores que se pueden imaginar

La convivencia entre vecinos no siempre es fácil; a menudo se desencadenan conflictos que pueden acabar mal. Pero como en todo desencuentro, siempre hay fases antes de llegar a las últimas consecuencias.

A un hombre se le ha ocurrido una venganza un tanto cruel con uno de sus vecinos más molestos. El usuario de X @jesus_osorior ha compartido un video donde informa de que en la casa de arriba ponen música " a todo volumen y "a todas horas", por lo que le resulta muy complicado descansar por las noches.

Para vengarse de su impertinencia constante, ha hallado una solución muy curiosa: pagarle con la misma moneda. "No puedo dormir y trabajo temprano por la mañana", asegura, y apunta que ha optado por poner "sin parar" una canción "molesta para seguir molestándolo mientras yo trabajo".

La canción en cuestión es estridente y muy molesta, como indica este usuario, que muestra cómo reproduce a través de un gran altavoz un video de 10 horas donde un niño reproduce un sonido muy molesto con una especie de 'matasuegras'.

"¿Harías lo mismo o es una mezquindad descomunal?", se pregunta Jesús Osorio, quien vuelve de trabajar seis horas después y disfruta de su particular venganza mientras se toma una taza de su bebida preferida sentado cómodamente en el sofá.

Ojo a los comentarios

Los comentarios a la publicación no se han hecho esperar, y han dejado más de una recomendación de lo más original. "Tienes que poner tecno, que retumbe toda la casa", aconseja un usuario a este vecino.

Otro, se muestra más incrédulo sobre la venganza que aplica: "Imposible que toque 6 horas. YouTube te pregunta a cada rato: ¡estás ahí? Seguir escuchando".

"Soporté 15 años a un vecino así. Fue horrible. Cuando por fin me pude ir, compré un piso a reformar y lo insonoricé absolutamente todo, hasta zonas con doble insonorización. Es un búnker" expone otro, que asegura que con gente así "no se puede dialogar".