Confinamiento en Muskiz (Vizcaya) para evitar la inhalación de benzeno de una planta de Petronor

Vista de la refinería de Petronor en Muskiz, en una imagen de archivo.

El departamento de Salud Pública del Gobierno vasco ha aconsejado a los vecinos de Muskiz (Bizkaia) mantener puertas y ventanas cerradas, entre otras medidas preventivas, para reducir la exposición a las elevadas concentraciones de benceno detectadas tras una incidencia registrada en uno de los tanques de gasolina de la refinería de Petronor. En la población residen 7.465 habitantes, según datos de 2025.

Según ha informado, ha habido una detección puntual de concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 microgramos por metro cúbico en zonas habitadas de Muskiz, "valores significativamente elevados y que requieren que se informe a la población" para que se adopten medidas de carácter preventivo, como este confinamiento.

Entre las medidas aconsejadas, se recomienda a la población permanecer en espacios interiores cerrados cuando sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar la realización de actividad física intensa en el exterior.

También se plantea como necesario evitar la ventilación prolongada de los espacios interiores y, en caso de que sea posible, utilizar sistemas de climatización en modo recirculación (sin entrada de aire exterior).

Salud Pública recomienda especial precaución en relación a personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños, personas mayores y mujeres embarazadas, que deberán evitar la exposición innecesaria al aire exterior mientras dure el episodio.

Asimismo, aconseja a los centros deportivos, educativos y sociosanitarios que suspendan actividades al aire libre y mantener a los menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.

El alcalde de Muskiz, Eduardo Briones, ha recomendado no salir a la calle y no llevar a los niños a la escuela.

Petronor asegura que está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para controlar la incidencia y reducir las emisiones con la máxima celeridad.

Dónde está el problema

La autoridad sanitaria ha explicado que debido a la incidencia registrada en Petronor, parte de la gasolina de uno de los tanques de la refinería se ha evaporado generando una emisión de su fracción volátil al aire.

Los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen el seguimiento de la situación y de las medidas correctoras que está aplicando la empresa para resolver la incidencia.

El seguimiento que se lleva a cabo muestra niveles elevados de benceno en zonas habitadas del municipio de Muskiz "con tendencia descendente". "Esto se puede explicar por la ubicación del tanque involucrado en la incidencia, por las condiciones meteorológica y por las características del benceno", según Salud. Según el último seguimiento realizado por la Red de Calidad del Aire, las concentraciones se situaban a las 22:00 horas por debajo de los 2 microgramos por metro cúbico, valores significativamente inferiores a los que motivaron ayer la activación de recomendaciones preventivas, añade la Eitb.

Los servicios seguridad, medio ambiente y salud pública continuarán evaluando la situación de forma continua e informarán a la ciudadanía cuando los niveles de benceno vuelvan a valores habituales y no sea necesario mantener las recomendaciones realizadas.

A las nueve de la mañana habrá una nueva toma de muestras y se sabrá si sigue el confinamiento.