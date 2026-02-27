Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Expertos en higiene apuntan cada cuánto deben cambiarse de ropa los mayores de 65 años
Salud
Salud

Expertos en higiene apuntan cada cuánto deben cambiarse de ropa los mayores de 65 años

A esas edades la piel se vuelve más fina y vulnerable.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una señora de 75 años metiendo su ropa en la lavadora del baño.
Una señora de unos 75 años metiendo su ropa en la lavadora del baño.Getty Images

Mantener una buena higiene personal no es solo una cuestión de imagen o de cortesía social, sino que es un pilar esencial de la salud, especialmente a partir de los 65 años. Con el paso del tiempo, la piel se vuelve más fina y vulnerable, lo que la hace más sensible a la acumulación de sudor, bacterias y restos que permanecen en la ropa. Por ello, cambiarse de prendas con la frecuencia adecuada refuerza el bienestar, la autoestima y la calidad de vida.

En este contexto, los expertos en higiene y dermatología advierten de que muchas personas mayores mantienen hábitos adquiridos en otra época, cuando lavar la ropa suponía un esfuerzo considerable y las prendas se reutilizaban durante varios días. Sin embargo, lo que antes era una práctica lógica hoy puede tener consecuencias indeseadas para la piel envejecida. Al volverse más fina y sensible, la acumulación de bacterias y restos en las prendas puede favorecer irritaciones y molestias.

Por ello, los especialistas señalan que, especialmente en las prendas que están en contacto directo con el cuerpo, como ropa interior, camisetas o pijamas, la frecuencia de cambio debería ser mayor de lo que muchos consideran “normal”, incluso aunque no haya manchas visibles ni mal olor. La recomendación general pasa por renovarlas a diario o, como máximo, cada dos días, con el objetivo de prevenir irritaciones, infecciones cutáneas y pequeñas lesiones.

Una persona apretando uno de los botones de la lavadora.
  Una persona apretando uno de los botones de la lavadora.Getty Images

Lo mejor para los mayores

A medida que la piel envejece pierde parte de su barrera protectora, ya que la capa córnea se afina, cambia la producción de sebo y la piel tiende a ser más seca y frágil. Esto facilita que bacterias, hongos y residuos de sudor permanezcan en las fibras textiles y terminen irritando la piel, especialmente en personas con movilidad reducida o incontinencia. Estudios y revisiones sobre salud cutánea en mayores insisten en adaptar la higiene y la ropa a estas transformaciones.

Los expertos recomiendan no dejarse llevar solo por si la prenda “huele mal”, sino que se debe priorizar la prevención de rozaduras, inflamaciones y brotes de infecciones que, en mayores, pueden complicarse. Intervenciones sencillas, como la frecuencia del cambio de la ropa, reducen la incidencia de problemas cutáneos. Por ello, se recomienda:

  • Ropa interior y camisetas que estén en contacto directo con la piel: cambiar a diario, o como máximo cada 48 horas. 
  • Pijamas y suéteres: preferir cambiarlos cada día o cada dos días cuando se usan toda la jornada o si existe sudoración o incontinencia.

Por si fuera poco, las organizaciones que asesoran sobre cuidados a personas mayores recomiendan otros protocolos sencillos como lavarse las manos antes y después de ayudar con la ropa, priorizar prendas de algodón y secado rápido, y asegurarse de que las zonas íntimas y pliegues de la piel se limpien diariamente. También aconsejan evitar detergentes agresivos y aclarar bien las prendas para impedir que queden residuos que puedan irritar la piel.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO