Silvia Abril se sincera sobre si le preocupa que cada vez se hable de jóvenes que son más conservadores y radicalizados
Virales
También ha hablado de Andreu Buenafuente. 

Alfredo Pascual
La cómica Silvia Abril.
La cómica Silvia Abril.

La actriz y humorista Silvia Abril ha concedido una entrevista al diario El País para hablar de los proyectos que tiene entre manos, como las películas Todos los colores, Burundanga y María Martínez Ruíz no puede volver, pero también para repasar otros asuntos como los Goya, la baja por salud mental de Andreu Buenafuente o la tendencia política en la que los jóvenes son cada vez más conservadores. 

Sobre esto último, el periodista Carlos Megía ha preguntado a Abril si como madre de una adolescente a ella le preocupa que se hable de "jóvenes cada vez más conservadores y radicalizados".

"Sé que es una realidad y me sorprende muchísimo. Me da mucha rabia cuando me dicen que es algo cíclico. Yo no lo compro", ha comenzado respondiendo Abril.

Además, ha añadido lo que a ella le gustaría que pasara: "Quiero jóvenes más críticos de lo que fuimos nosotros, porque eso es fundamental en la era de las fake news, las redes sociales y la inteligencia artificial. La cultura es clave para combatir tendencias que me asustan profundamente".

Silvia Abril, sobre Buenafuente

Abril también ha tenido que responder a lo que ha aprendido estos meses, desde que Andreu Buenafuente tuviera que parar escasas semanas antes de las Campanadas, que iba a dar en TVE,  por "exceso de carga laboral" y "prescripción médica".

"Hay mucha gente sufriendo como Andreu y tenemos que tomarnos muy en serio la salud mental. Vivimos estresados y queriendo asumir demasiado. No debería temblarnos el pulso cuando haya que parar. En esta profesión no estamos operando a corazón abierto", ha explicado la humorista.

Abril ha pedido que "toda esa gente que sufre ansiedad en sus trabajos y necesita una baja debería ser escuchada y respetada" porque, como ha añadido, "el sistema capitalista nos lleva a unas vidas locas que no tienen sentido".

Este pasado sábado regresó Andreu Buenafuente a Nadie Sabe Nada, el programa de humor que tienen en la Cadena Ser. 

"De entrada solo me gustaría decir una cosa: quiero agradecer muchísimo todas las muestras de cariño y apoyo que he recibido estos tiempos. Que sepáis que cada muestra la he recibido como agua de mayo. Y sería un cretino —que no lo descarto—, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo", aseguró Buenafuente en su espacio radiofónico. 

Alfredo Pascual
