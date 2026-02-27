Trini, actriz chilena en España: "Si hay algo que amo de España es lo avanzado que está el feminismo"

Hace apenas cinco meses que Trini Iyecorat aterrizó en Madrid, pero su experiencia en España ya ha dejado una huella profunda. La joven actriz chilena, que comparte su día a día a través de TikTok (@triniyecorat), ha querido contar qué es lo que más le ha sorprendido —y enamorado— de su nueva vida lejos de casa.

En uno de sus vídeos más comentados, Trini lo resume sin rodeos: “Si hay algo que amo de España es lo avanzado que está el feminismo”. Sus palabras han generado debate con más de 720 comentarios, pero también una oleada de apoyo por parte de usuarios que coinciden con su percepción.

“Jamás me he sentido insegura”

Uno de los aspectos que más destaca la actriz es la sensación de seguridad. Según explica, desde que llegó a Madrid no ha vivido ninguna situación de acoso ni se ha sentido incómoda caminando sola por la calle.

“Llevo cinco meses viviendo acá y jamás me he sentido insegura en la calle, jamás he presenciado acoso callejero”, afirma en su testimonio. Para Trini, esta tranquilidad cotidiana marca una diferencia significativa en comparación con otras experiencias vividas anteriormente.

La actriz señala que poder caminar con libertad, incluso vistiendo falda o ropa que en otros contextos podría generar miradas incómodas, es algo que valora profundamente. “Me siento segura incluso saliendo a la calle con faldas, cosa que viviendo en París era impensado”, explica.

“Los hombres le tienen miedo a las mujeres”

Otro de los comentarios que más ha llamado la atención es su reacción ante una frase que, según cuenta, ha escuchado en más de una ocasión: que en España los hombres le tienen miedo a las mujeres, "cosa que me da risa”. Pero para ella, no se trata de miedo literal, sino de un cambio cultural basado en el respeto.

En su opinión, muchos hombres en España saben y respetan que las mujeres tienen voz, espacio y autoridad para expresarse sin ser cuestionadas por ello. Esa actitud, asegura, crea un entorno donde ellas no temen alzar la voz ni defender sus límites.

En la vida cotidiana

La actriz chilena considera que el feminismo en España no es solo un concepto político o teórico, sino algo palpable en la vida diaria. Desde el lenguaje hasta la presencia de mujeres en distintos ámbitos profesionales, Trini percibe una sociedad donde la igualdad de género tiene un peso real.

Para ella, ese avance se traduce en pequeños gestos cotidianos: en la manera en que se respetan los espacios, en la normalización de mujeres independientes y en la menor tolerancia social hacia comportamientos machistas.

Desde su experiencia personal, ha podido vivir en primera persona cómo la igualdad puede influir directamente en la calidad de vida. Sentirse segura, respetada y escuchada no es un detalle menor, sino un elemento fundamental de cualquier persona.