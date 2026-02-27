Lore, trabajadora de la limpieza colombiana en España: "En 5 horas de trabajo me he sacado 50 euros"

A las 9:00 de la mañana empieza la jornada de Lore, una trabajadora de la limpieza colombiana afincada en España que ha decidido mostrar sin filtros cómo es su día a día. A través de su cuenta de TikTok (@lore.cv94), comparte rutinas en "su nueva vida en España". En uno de sus vídeos más visitados con 1,3 millones de visualizaciones, confiesa cuánto genera: “En 5 horas de trabajo me he sacado 50 euros”.

“Hasta las 14:30 estaré trabajando. Son las 9:00 de la mañana y les diré cómo me fue en mi día de trabajo y cuántos euros me he ganado en estas horas, ¿vale?”, explica al inicio del vídeo, grabado mientras se prepara para salir.

Rutina organizada para optimizar bien el tiempo

Su primera parada es una vivienda en la que trabaja todas las semanas. Antes de empezar, se cambia y se pone su ropa de trabajo. Lore deja claro que la organización es clave para aprovechar bien el tiempo. “En esta casa organizan varias cosas que hay sobre el suelo y las ponen en la cama para poder limpiar bien sin tener que mover tantas cosas”, comenta mientras muestra parte del proceso.

Cuenta que tiene una rutina ya estipulada: suele empezar por la cocina, limpiando a fondo cada superficie, y después continúa por el salón. En cada casa sigue un orden concreto para no dejar tareas a medias ni perder tiempo innecesariamente.

En este primer domicilio trabaja tres horas cada viernes. Se trata de un piso con dos baños, tres habitaciones, un salón grande y una cocina amplia. “Me va muy bien, ya voy a terminar”, dice cuando está a punto de concluir.

Cinco horas, dos pisos y 50 euros

Tras completar la primera vivienda, se dirige a la segunda. El día no acompaña: llueve intensamente y hace frío. En el camino, apenas tiene tiempo para parar. “No me dio tiempo de sentarme”, comenta, mostrando que se tomó algo rápido para continuar con energía. De esta segunda casa graba menos imágenes, pero explica que también deja todo apagado y en orden antes de marcharse. El ritmo es constante y el margen para descansar, mínimo. Al finalizar, vuelve a abrigarse bien para salir a la calle y regresar a casa.

El balance final lo comparte con naturalidad frente a la cámara: “Bueno, y ha sido mi mañana, 5 horas de trabajo, ya hice 2 pisos”. Detalla que ha limpiado baños, tres habitaciones en cada vivienda, cocina y salón. Desde las 9:20 de la mañana hasta las 2:20 de la tarde, cinco horas prácticamente ininterrumpidas, el resultado económico ha sido claro: “Me he ganado hoy 50 euros”.