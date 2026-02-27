Lanzan una campaña para que los camioneros coman al menos 30 verduras a la semana: "Llevan vidas sedentarias"

Mantener una alimentación rica en verduras, frutas, legumbres y frutos secos es clave para proteger la salud cardiovascular y metabólica, especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas. El sedentarismo prolongado favorece la inflamación, el aumento de peso y el riesgo de hipertensión o diabetes. Por ello, pequeños cambios en la cesta de la compra y en el plato diario pueden marcar una diferencia significativa.

Con esta premisa, una parada de camiones situada junto a la autopista M4, en Reino Unido, ha decidido pasar a la acción y poner el foco en la salud de los conductores profesionales. Los trabajadores han lanzado una campaña específica para animar a los camioneros a comer hasta 30 verduras a la semana, convencidos de que introducir más variedad de alimentos de origen vegetal en su dieta puede ayudar a reducir el riesgo cardiovascular asociado a su estilo de vida sedentario.

La campaña ‘Love Your Hearts’ se desarrolla en la estación conocida como Chippenham Pit Stop, punto de referencia para conductores que hacen noche en la zona. Los organizadores han planteado cambios sencillos y prácticos para cumplir la meta: añadir frutos secos al desayuno, variar las frutas y verduras en las comidas, y ofrecer alternativas frescas en los menús del establecimiento para que sean accesibles durante las jornadas largas.

Una iniciativa necesaria

Según el personal, la idea no es restringir, sino sumar opciones saludables que se adapten al ritmo y al presupuesto de los conductores. “Paso horas sentado en la cabina todos los días”, explica Lucy Hatherall en declaraciones a la BBC, quien participa en la campaña. Por su parte, el camionero James Mitchell, que suele pernoctar en el Pit Stop tras turnos de 12 horas, relató las dificultades para encontrar opciones sanas y económicas en áreas de servicio, y valoró contar con una parada donde haya alternativas frescas.

En la misma línea, Jo Burton señaló que el local dispone de unas 160 plazas para camiones y que ofrecer comida casera y un trato humano cambia la rutina de la carretera. “Los camioneros llevan una vida sedentaria, sentados en la cabina durante largas horas todos los días... Por eso nos centramos en cómo mejorar la salud intestinal reduce la inflamación y, por lo tanto, el riesgo de enfermedades cardíacas”, explica Lucy, de 29 años.

Enfermedades de la profesión

Algunos de los riesgos asociados al oficio de conductor de larga distancia son el sedentarismo prolongado, los turnos irregulares y la falta de acceso a opciones saludables. Todo ello eleva la incidencia de obesidad, hipertensión, diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular entre los camioneros. Por ello, los profesionales del transporte tienen perfiles cardiometabólicos peores que la población general y toda intervención en el lugar de trabajo o en puntos de descanso puede mejorar hábitos y marcadores de salud.

La iniciativa del Pit Stop subraya la necesidad de mejorar la salud ocupacional de los conductores: desde ergonomía y pausas activas hasta reformas en la oferta alimentaria de áreas de descanso. Los promotores esperan que la campaña sirva como ejemplo replicable en otras paradas y que las pequeñas modificaciones diarias realmente se traduzcan en beneficios reales a medio plazo.