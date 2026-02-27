Hallan muerto en EEUU a un refugiado casi ciego abandonado por una patrulla fronteriza

Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, el refugiado muerto en Buffalo (EEUU) tras el abandono de las autoridades fronterizas.

Un refugiado rohinya de Myanmar, casi ciego y desaparecido desde su liberación de una cárcel de Buffalo (Estados Unidos) bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, ha sido encontrado muerto en una calle del centro, informaron las autoridades municipales el miércoles, cita Reuters.

La policía de la ciudad de Buffalo, al norte del estado de Nueva York, localizó el cuerpo de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, el martes por la noche, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Buffalo.

Shah Alam había estado desaparecido desde el 19 de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU lo dejaron en una cafetería a unos ocho kilómetros de su casa tras ser liberado de una cárcel del condado, donde había pasado gran parte del último año a la espera de un juicio por cargos penales que resultaron en un acuerdo con la fiscalía por un delito menor.

El hombre, que apenas sabía inglés, tampoco llevaba su bastón, que se quedó en las dependencias administrativas, y sin el que a duras penas podía moverse, y más aún en terreno desconocido.

Los detectives de homicidios están investigando las circunstancias de la muerte de Shah Alam, indicó el portavoz.

El alcalde de Buffalo, el demócrata Sean Ryan, declaró el miércoles que la muerte de Shah Alam era evitable y el resultado de decisiones "inhumanas" por parte de las autoridades federales de inmigración.

"Un hombre vulnerable, casi ciego e incapaz de hablar inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se supiera que se le había dejado en un lugar seguro", declaró Ryan. "Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana".

Las justificaciones

En una declaración a Investigative Post, un medio de comunicación con sede en Buffalo, un portavoz de la CBP indicó que los agentes dejaron a Shah Alam en una cafetería después de que determinaran que había ingresado al país como refugiado y no podía ser deportado.

"Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron un transporte de cortesía, que aceptó hasta una cafetería, considerada un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente de la estación de la Patrulla Fronteriza", declaró la agencia. "No mostraba signos de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial".

Las temperaturas en Buffalo, una ciudad cercana a la frontera con Canadá, fueron bajo cero el fin de semana pasado.

La Fiscalía del Condado de Erie informó que Shah Alam fue arrestado hace un año tras un incidente que resultó en lesiones leves a dos agentes de la Policía de Buffalo. Shah Alam fue puesto en libertad bajo fianza este mes tras aceptar un acuerdo con la fiscalía, según informó la fiscalía.

Tras el arresto de Shah Alam, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención migratoria, una solicitud formal para tomar la custodia de un extranjero tras su liberación programada de un centro de detención penal.

En respuesta a dicha orden de detención migratoria, la Oficina del Sheriff del Condado de Erie contactó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos antes de la liberación de Shah Alam, según informó un portavoz de la oficina del sheriff.

Un malentendido

Mohamad Faisal, uno de los hijos de Shah Alam, explicó en un mensaje de texto que el arresto de su padre hace un año se debió a un malentendido con los agentes de policía.

Shah Alam, quien no hablaba inglés, había salido a caminar y había estado usando una barra de cortina que compró como bastón, explicó Faisal.

Shah Alam se perdió y entró en la propiedad de un residente de Buffalo que llamó a la policía, dijo Faisal. Cuando Shah Alam no entendió las órdenes de la policía de bajar la barra de la cortina, lo arrestaron, dijo su hijo.

Tras su liberación la semana pasada, "Nadie me dijo a mí, ni a mi familia, ni a mi abogado dónde dejaron a mi padre", dijo Faisal.

Shah Alam no leía, escribía ni usaba dispositivos electrónicos, añadió. Shah Alam solo quería "comer comida casera" y "estar unido con el resto de su familia", añadió Faisal. La familia está compuesta por refugiados rohinyá de Arakan.