Construyó una central nuclear en Minecraft con 10 años: hoy, a los 22, es doctor en Matemáticas y trabaja en finanzas cuantitativas en Londres
Este superdotado de Zúrich trabaja a tiempo completo como investigador cuantitativo para Qube Research & Technologies en su ciudad natal.
Mientras muchos niños dedicaban las vacaciones de verano a jugar, Maximilian Janisch aprovechó las suyas para levantar una compleja central nuclear virtual en Minecraft. Tenía solo 10 años y pasó semanas diseñando cuatro reactores, sistemas automáticos de seguridad y más de mil líneas de código para controlar toda la instalación.
Más de una década después, aquel proyecto infantil parece haber anticipado una brillante carrera: a los 22 años ya es doctor en Matemáticas y trabaja en Zúrich como investigador cuantitativo en el sector financiero.
El joven suizo, considerado desde pequeño un prodigio de las matemáticas, ha recordado recientemente aquel proyecto en un vídeo publicado en Instagram, donde explica con detalle cómo consiguió recrear el funcionamiento de una planta nuclear dentro del popular videojuego.
Una central nuclear completamente automatizada en Minecraft
Durante el verano de 2013, Maximilian Janisch decidió construir una central nuclear virtual que iba mucho más allá de una simple recreación estética.
La instalación contaba con cuatro reactores que se encendían y apagaban de forma escalonada para evitar sobrecalentamientos. "Había dos encendidos y dos apagados en todo momento, para que ninguno se sobrecalentara", explica.
El funcionamiento de toda la planta dependía de un sistema compuesto por siete ordenadores virtuales conectados entre sí.
El joven desarrolló una interfaz gráfica que permitía controlar cada reactor de forma independiente y programó más de mil líneas de código, escritas manualmente, para gestionar todo el sistema.
Control de temperatura y suministro automático de combustible
Cada reactor disponía de su propia pantalla donde se mostraban datos como la temperatura y la potencia generada. Otro monitor informaba en tiempo real de cuáles estaban activos y cuáles habían funcionado anteriormente.
El nivel de detalle llegaba incluso al suministro de combustible. Cuando las barras de uranio se agotaban, un sistema automático incorporaba nuevas unidades al reactor correspondiente. Las barras usadas terminaban almacenadas en una enorme caja virtual. "Era más fácil deshacerse de ellas que en el mundo real", comenta con humor en el diario Blick.
Un sistema de seguridad digno de una central real
La instalación también incorporaba mecanismos de protección frente a posibles incidentes. Si alguno de los reactores alcanzaba una temperatura excesiva, el sistema activaba automáticamente una alarma sonora, encendía una luz roja y apagaba todos los núcleos hasta que los niveles volvían a ser seguros.
Además, Janisch había programado un modo especial para visitantes que impedía manipular manualmente los reactores, evitando así posibles errores.
Un talento precoz para las matemáticas
La historia de Maximilian Janisch comenzó a hacerse conocida mucho antes. Natural de Zúrich, protagonizó siendo niño un documental de la televisión pública suiza después de demostrar unas capacidades matemáticas extraordinarias.
Con apenas nueve años completó los estudios de un instituto privado y posteriormente recibió un programa de investigación diseñado específicamente para él en la Universidad de Zúrich. A los 18 años inició el doctorado en Matemáticas y obtuvo el título en junio de 2025.
De Minecraft a las finanzas cuantitativas
Tras finalizar su formación académica, Janisch orientó su carrera hacia el sector financiero especializado en modelos matemáticos y análisis cuantitativo. Según refleja su perfil profesional, realizó unas prácticas como operador cuantitativo en la firma estadounidense Jane Street, en Londres.
Desde diciembre de 2025 trabaja como investigador cuantitativo en Qube Research & Technologies, donde aplica modelos matemáticos avanzados y programación para el desarrollo de estrategias de inversión y análisis de mercados.
El recorrido de Janisch ilustra cómo una afición temprana por la programación y la resolución de problemas complejos terminó convirtiéndose en una carrera profesional de alto nivel, después de que aquella central nuclear construida en Minecraft con solo diez años fuera el primer gran proyecto de un talento matemático que acabaría destacando también fuera del mundo académico.