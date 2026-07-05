Ana Milan cuenta lo que le sorprendió de Letizia el día que comió con ella: "No se ha dejado domesticar"

La actriz Ana Milán ha hablado abiertamente sobre qué piensa de la reina Letizia, con quien comió una vez cuando, por entonces, los reyes eran príncipes. Lo ha hecho en una entrevista concedida a El Español, junto a Lorena G. Maldonado, en una conversación en la que también han hablado de sexualidad, amor y envejecimiento, entre otros temas.

Preguntada sobre cómo sería una entrevista de Ana Milán a la reina Letizia, ha comentado que le encantaría que sucediera: "Me ha parecido una mujer que no se ha dejado domesticar".

Un día comió con Felipe y Letizia y ha destacado algo que le sorprendió en la actitud de la actual reina: "Tuve la fortuna de comer con ella y con el actual rey, en ese momento eran príncipes aún, con unos amigos. Fue una tipaza, una tipaza, que jugó con las niñas, puso mesa, quitó mesa. Me pareció alguien cómodo con quien estar".

"Sin ser yo monárquica..."

"Y eso en alguien que ostenta ese cargo actual, sin ser yo monárquica, me parece que está muy bien, me parece altamente respetable", ha añadido Milán. La reina Letizia es una de las figuras más queridas dentro de la monarquía española por su forma de ser. Hace unas semanas, era la actriz María Hervás la que revelaba que se había "enamorado" de la reina tras conocerla.

Fue al recibir el Premio Miguel Mihura y el Premio Princesa de Girona de Artes lo que le permitió conocerla, y sentenció: "A mí me gustó ella, pero me gustó que fue mi crush un poco. Yo me habría ido con ella a cenar, me habría cogido un avión".

La describió como "una mujer extraordinariamente inteligente, atractiva, divertidísima y muy cálida" y reveló que le entraban nervios cuando le "tocaba un brazo". Tal fue la confianza que transmitía Letizia que Hervás llegó a llamarle "tía" y, cuando se dio cuenta, le pidió perdón.

Sin embargo, la reina le pidió que la tratara con naturalidad, pues, a pesar de ser un momento tan serio, fue esa conversación natural la que le estaba "dando la vida".