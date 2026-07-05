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El vacío legal del voluntariado contra el fuego: "Si la gente de los pueblos ve que un incendio amenaza sus casas, sus terrenos o su ganado, va a querer actuar sí o sí"
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El vacío legal del voluntariado contra el fuego: "Si la gente de los pueblos ve que un incendio amenaza sus casas, sus terrenos o su ganado, va a querer actuar sí o sí"

Un debate cada vez más necesario.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Un voluntario trata de sofocar un incendio en el suburbio de Ilioupoli en Atenas (Grecia).EFE/YANNIS KOLESIDIS

Cada verano deja imágenes de vecinos formando cadenas de cubos, agricultores abriendo cortafuegos con sus tractores o ganaderos intentando salvar sus explotaciones de las llamas. Son escenas que se repiten en muchas zonas rurales de España y que vuelven a plantear una pregunta incómoda: ¿Qué papel deben tener los ciudadanos cuando un incendio forestal amenaza su pueblo?

El debate ha cobrado fuerza a medida que los grandes incendios son cada vez más frecuentes y alcanzan núcleos habitados. Mientras algunas comunidades estudian fórmulas para regular la participación de voluntarios, otras voces insisten en que la extinción debe seguir siendo una labor reservada a profesionales.

Según informa El País, el sector está dividido entre quienes consideran imprescindible aprovechar la implicación de los vecinos y quienes creen que el riesgo hace necesario limitar su intervención a labores de prevención y apoyo logístico.

Un impulso ciudadano que la ley apenas regula

"Si la gente de los pueblos ve que un incendio amenaza sus casas, sus terrenos o su ganado, va a querer actuar sí o sí", ha explicado el bombero forestal y fundador de SOS Wildfire, Nacho Martín, resume una realidad que, a su juicio, las administraciones no pueden seguir ignorando.

Aunque la legislación reconoce tanto el deber de colaborar en las emergencias como el derecho de participación de la ciudadanía, en la práctica apenas existe un marco claro para quienes desean intervenir en incendios forestales.

De hecho, Extremadura tramita actualmente un decreto para regular este tipo de voluntariado y en provincias como León ya se organizan cursos para formar a vecinos, todo ello con el objetivo de evitar actuaciones improvisadas que puedan poner en peligro tanto a los propios voluntarios como a los equipos de extinción.

Cataluña, el modelo que muchos miran

El ejemplo más consolidado se encuentra en Cataluña, donde funcionan desde hace cuatro décadas las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), integradas por más de 6.700 voluntarios organizados, formados y equipados con vehículos, cisternas y material específico.

Estas agrupaciones realizan trabajos de prevención durante todo el año, pero también intervienen en los primeros momentos de muchos incendios. Solo en la provincia de Barcelona participaron directamente en la extinción de 89 fuegos el año pasado.

Sin embargo, la discusión continúa abierta. Mientras algunos expertos defienden reforzar este tipo de estructuras organizadas, otros creen que el futuro pasa por profesionalizar cada vez más la respuesta frente a los incendios y reservar el voluntariado para tareas de prevención, sensibilización y apoyo.

Un debate que gana urgencia a medida que el fuego se convierte en una amenaza cada vez más habitual para los pueblos españoles mientras que las olas de calor y las temperaturas van incrementándose año tras año.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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