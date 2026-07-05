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Al menos ocho heridos, cuatro de ellos menores de edad, por un tiroteo en Nueva York durante las celebraciones del 4 de julio
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Al menos ocho heridos, cuatro de ellos menores de edad, por un tiroteo en Nueva York durante las celebraciones del 4 de julio

Ocurrió cerca del parque de atracciones de Coney Island, donde se estaba festejando el Día de la Independencia de Estados Unidos. Por ahora no se ha producido ningún arresto.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
La Unidad de Escena del Crimen del NYPD recolectó pruebas del suceso
La Unidad de Escena del Crimen del NYPD recolectó pruebas del sucesoAnadolu via Getty Images

Nuevo tiroteo en EEUU. Al menos ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas niños, tras un tiroteo ocurrido la pasada noche en Nueva York durante las celebraciones y festejos del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, según ha confirmado la Policía de Nueva York en un comunicado. 

Entre los heridos se encuentran un hombre de 37 años, uno de 33 años, una mujer de 25 años, otra de 21 años y cuatro niños: uno de 14 años, otro de 12 años, uno de 7 años y otro de 6 años. De todos ellos, hay una mujer que se encuentra en estado crítico, mientras que el resto se encuentran estabilizados. Por ahora no se ha producido ningún arresto. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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