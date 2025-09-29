Cortan 5 carreteras en Valencia, 3 en Castellón y los bomberos revisan el barranco del Poyo en pleno temporal

Las lluvias torrenciales de este lunes han obligado a cortar por inundaciones tres carreteras de Castellón y cinco en la provincia de Valencia, todas de la red secundaria, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, los bomberos de Valencia se están desplazando para revisar varios puntos del barranco del Poyo -epicentro de la DANA- por la alerta por lluvias.

En Valencia por el momento se ha cortado la carretera CV-429 en Yátova, la CV-505 en Alzira, la CV-571 en Vilella, la CV-395 Chera y la CV-472 en Los Corrales. Por su parte, en Castellón se han cortado por inundaciones la CV-137 en Càlig, la CV-1486 en Cabanes y la CV-219 en Eslida, ha informado la DGT en su cuenta de X.

El temporal también ha provocado la cancelación de al menos cuatro vuelos ya en el aeropuerto de Valencia y el desvío de un quinto. En este sentido, AENA ha informado de que se están produciendo retrasos por las condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, las lluvias en Valencia ya empiezan a dejar numerosas calles inundadas en Cullera, donde algunos vídeos grabados por vecinos de la zona muestran la fuerza con la que baja la corriente por las calles más empinadas. Según prevé la Aemet, el núcleo de lluvias se desplazará directamente hacia el norte, concretamente hacia l'Horta, la comarca que resultó más afectada por la dana del pasado 29 de octubre.

Medidas 'extraordinarias' ante las lluvias

Dada la peligrosidad, los municipios de zona cero de la dana del 29 de octubre han adoptado una serie de medidas de refuerzo ante la alerta roja y las nuevas lluvias que se están registrando y que se prevén todavía para esta jornada en la provincia de Valencia, entre las que se incluye la vigilancia de los barrancos --localidades como Picanya y Catarroja informan en tiempo real de su estado--; el control de población vulnerable que reside en plantas bajas o el cierre de comercios, además de la suspensión de las clases y de actividades municipales tanto para este lunes como también para el martes.

En Aldaia, además de la suspensión de clases y actividades en los centros municipales, desde este domingo se han instalado las compuertas; se ha realizado el abatimiento de las vallas del túnel de la Estación y se recomienda a los vecinos de las zonas aledañas al barranco de la Saleta que aparquen sus vehículos en la zona de la Pedrota y el polígono del Barrio del Cristo.

En Catarroja, se ha decidido mantener la suspensión de clases para el martes, el cierre de instalaciones deportivas y municipales y mantener la vigilancia especial en los 14 puntos más conflictivos del municipio. Los Servicios Sociales están en contacto directo con las personas dependientes y sin hogar y con un operativo especial para los residentes en plantas bajas.

Los servicios municipales están pendientes de los puntos "más críticos" de la red de alcantarillado. A pesar de que hay imbornales que continúan "obstruidos", los colectores principales funcionan con un "rendimiento aceptable", pero los servicios municipales están pendientes de la posibilidad de que se acumule agua en superficie.

El consistorio recomienda tener precaución en casas bajas; evitar circulación de vehículos, pide estacionar en las zonas más altas, como la Avenida Jaume I, y evitar pasar por túneles. Asimismo, se ha habilitado un teléfono de atención por parte del colectivo de psicólogos voluntarios.