Crean un tobogán con inodoro, llaman a la puerta y reciben un premio traído expresamente desde España

La cadena de parques temáticos en Alemania Karls Adventure Village (también conocido como Karls Erlebnis-Dorf) es una de las más reconocidas en el país, no solo por sus atracciones sino por la curiosa temática de sus parques, inspirados en la agricultura y en algunos productos como las fresas, así como en otras temáticas un poco más alejadas...

Una de las atracciones que más llama la atención del público es una que se encuentra en el parque temático de Loxstedt, situado cerca de Bremerhaven: su tobogán con forma de inodoro, el cual ha conseguido hacerse con el premio a la 'Mejor nueva atracción familiar' otorgado por la feria española IAAPA Expo Europe 2025 de Barcelona.

"La atracción temática más destacada es un tobogán pintado de blanco con forma de tubería de desagüe que sale de un inodoro gigante. Aquí se vende helado suave de color marrón", señala la empresa fabricante de los toboganes. "¡Súbete, respira hondo, deslízate y zas! Estarás en el remolino de agua más salvaje que hayas visto fuera de un baño público (tranquilo: completamente seco y con garantías de limpieza)", destaca por su parte el parque temático.

No es la única atracción de este estilo, pues el parque cuenta con una zona temática (que por cierto se llama 'PipiKaka Land') dedicada exclusivamente a los inodoros, incluyendo atracciones como una enorme taza de inodoro de ocho metros con una tienda de helados en su interior, el famoso tobogán inodoro y otras áreas temáticas, como un juego de encestar pelotas en váteres.

"Pensamos: 'Qué historia más graciosa, podríamos hacer algo con ella'. Y entonces nuestra imaginación se desbordó. En algún momento se convirtió en 'El país de la caca' y nos divertimos mucho planeándolo", apunta por su parte el director ejectivo de Karls, Robert Dahl, quien cuenta su experiencia desarrollando el proyecto a un diario local alemán.

El nombre del parque temático, PipiKaka Land, fue escogido por el público a través de una votación y se encuentra relacionado con la historia de la propia ciudad, lugar que se considera la primera ubicación del primer inodoro público en Alemania.