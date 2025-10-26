Cree haber encontrado una moneda valiosa y los 'expertos' arruinan su sueño: "Ahora te puedes comprar algo por dos euros"

A través del coleccionismo de monedas se pueden ganar grandes sumas de dinero. No obstante, para ello la pieza que se trate de vender debe tener alguna característica que la haga especial. Aquellas antiguas, las que forman parte de ediciones limitadas o las que tienen algún fallo de acuñación suelen ser las más codiciadas y a menudo su valor se dispara.

Un cliente de un supermercado se llevó una sorpresa inicial al creer haber realizado uno de estos hallazgos. El hombre compartió en la plataforma Reddit su alegría por haber encontrado la que creía una moneda valiosa como cambio en la cadena de supermercados Hofer, que opera en Austria, según ha informado el periódico Frankfurter Rundschau.

La moneda en cuestión era la conmemorativa de dos euros con el retrato del difunto Helmut Schmidt, canciller de Alemania Occidental desde 1974 hasta 1982. Esta posee una marca de ceca "D", que indica que la moneda fue acuñada en Múnich. "La conseguí hoy comprando en Hofer. ¡Ganador!", escribió eufórico el usuario de Reddit junto a la imagen de la moneda entre sus dedos.

Las reacciones a la publicación, sin embargo, no dejaron que su alegría fuera mucho más allá. Un usuario le inquirió: "¿Ganador, porque...? ¿Me estoy perdiendo algo o qué tiene de especial la moneda?". Otro dio la respuesta: "Nada, hay muchísimas".

Casi dos años después del fallecimiento del excanciller Schmidt, el 10 de noviembre de 2015, cuando tenía 96 años, la Casa de la Moneda de Hamburgo acuñó la primera moneda de dos euros con la imagen del político del Partido Socialdemócrata (SPD). Ocho años después de la puesta en circulación de estas monedas, su valor no ha aumentado notablemente.

"Tengo cuatro. Nada del otro mundo", escribió un usuario en Reddit. Otro comentó con ironía: "Ahora puedes comprar algo por dos euros". Pero algunos fueron más amables. "Siempre me alegro cuando recibo esta moneda", escribió un usuario, mientras que otro elogió a Schmidt como un "maestro de todo".