Creían que un turista de 70 años se había quedado atrapado en una isla y resulta ser un pirata: "Desapareció sin dejar rastro"

Las historias de piratas parecen reservadas a películas, los cuales aparecen representados con las típicas barbas y el loro apoyado en su hombro. Su oficio fundamental consistía en atacar los barcos para hacerse con cargamentos de oro y demás tesoros luciendo la bandera negra de la calavera.

No obstante, recientemente en la isla de los pájaros De Kreupel, en el lago IJssel, en Países Bajos, los hechos ocurridos hacen que este tipo de personajes vuelvan a salir a la luz. La brigada rescató al que creía que era un turista alemán de 70 años que se había quedado atrapado en dicha isla durante dos días, en una tienda de campaña construida a base de lona vieja, de acuerdo al diario holandés Noordhollands Dagblad.

El Real Servicio de Salvamento Marítimo de los Países Bajos (KNRM) compartió las imágenes del hombre y se descubrió que realmente no se trataba de un turista procedente de Alemania, sino de un pirata que había estado meses viviendo en Warkumer Trekfeart en su velero denominado Chica.

Los residentes de la localidad afirmaron que el pirata en cuestión tomaba café en la zona con regularidad, asistía a la iglesia y cantaba en el coro masculino, pero "desapareció sin dejar rastro". Los hechos se esclarecieron el pasado 31 de octubre cuando el marinero Evert Jan de Vries se dirigía de Enkhuizen a Woudsend.

Durante el trayecto, vio un velero que se dirigía hacia la citada isla y el ya descubierto pirata le preguntó sobre la dirección, todo ello en una noche donde el viento arreciaba y pronto iba a hacerse de noche, lo que a de Vries le resultó extraño. Tras dicho encuentro, cuando pasados los días se publicó la desaparición del supuesto turista, todas las piezas encajaron y solo pudo decir: "Reconocí inmediatamente el barco y al hombre. ¿no debería haberlo detenido?", manifestó de Vries.

El propio hombre concedió una entrevista y esclareció lo sucedido. Explicó que el barco lo había comprado por 400 euros, había estado varado durante meses. En ese día de travesía, su bote se soltó. Logró conseguir algunas provisiones y con una lona y una lanza consiguió hacer esa tienda de campaña donde pasó dos noches. Carecía de teléfono y su radio había muerto.

Los rescatistas nunca le pidieron identificación, pero de sus conversaciones llegaron a la conclusión de que era alemán. Fue trasladado a un hotel y actualmente su barco se encuentra amarrado en un muelle cercano.

Cuántos piratas hay en el mundo

Actualmente no se puede determinar el número de piratas que hay en el mundo. De acuerdo a Muy Interesante, se mueven en barcos que pasan desapercibidos y a menudo se confunden con otro tipo de embarcaciones pesqueras. La tripulación suele ir armada con rifles de asalto y lanzagranadas.

Los mismos operan principalmente en las zonas del Cuerno de África, el Golfo de Guinea y el Estrecho de Malaca, siendo los piratas somalíes los que más han estado en el foco de la actualidad en los últimos años.