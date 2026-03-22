Cristina Pareja, cocinera diplomada en Le Cordon Bleu: "Un robot de cocina merece la pena si lo usas para algo más que triturar"

Cocinar es una de las actividades más comunes en nuestra sociedad. Según un reciente informe publicado por la plataforma especializada HelloFresh, el 81% de los españoles se cuelga el delantal para cocinar en casa, como mínimo, cuatro días a la semana.

Sin embargo, este mismo estudio destapa una realidad agridulce: apenas dos de cada diez personas consideran que su dieta es realmente equilibrada y variada. El principal obstáculo para lograrlo, según los encuestados, es la falta de tiempo, además del estrés que supone elegir el menú diario.

Para huir de la monotonía y agilizar los fogones, muchísimos hogares han optado por rascarse el bolsillo y comprar un robot de cocina. Estos aparatos tecnológicos prometen ser la panacea, ayudando a preparar desde las recetas más de andar por casa hasta platos muy elaborados de forma rápida, cómoda y sin ensuciar media cocina.

El mercado actual inundado de todo tipo de marcas y modelos; , lo que nos lleva a la gran pregunta del millón: ¿realmente vale la pena la inversión? La chef española Cristina Pareja, diplomada por la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu, ha pasado por los micrófonos del programa de radio Código de Barras de la Cadena SER para despejar todas las dudas.

Mucho más que una simple batidora cara

Pareja se refiere al tema sin tapujos. "Merece la pena si lo usas para algo más que solo triturar. Es muy fácil que acabe ocupando un espacio muy valioso en la cocina", sostiene la profesional, dejando claro que no es un electrodoméstico imprescindible para absolutamente todo el mundo.

La cocinera insiste en que, antes de lanzarnos a comprar, debemos analizar fríamente varios aspectos para determinar si merece la pena o no. "En primer lugar, hay que fijarse en el tamaño del vaso, porque la capacidad indica las raciones y cada marca tiene su propia medida", explica.

Además, advierte que las dimensiones totales del propio aparato son un factor determinante: "Debemos valorar cuánto ocupa exactamente; el espacio en las cocinas actuales es algo muy valioso", detalla.

Más allá del tamaño o la potencia, la experta pone el foco en la vida útil de la máquina. "Otro punto importante es tener en cuenta si ese robot tiene recambios o no. Los robots de alta gama los incluyen; por eso son más caros", complementa.

Por último, la chef lanza una advertencia de oro sobre el mantenimiento diario: el proceso de limpieza. La experta recomienda encarecidamente buscar aparatos cuyas piezas sean aptas para el lavavajillas o muy sencillas de fregar a mano para que "no sea un proceso demasiado tedioso, porque si te cuesta desmontarla, al final no la usas", concluye.