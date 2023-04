Dani Alves en su última declaración: "Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí"

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Tras dar cuatro versiones diferentes sobre lo que sucedió la noche en la que supuestamente violó a una joven en Barcelona, hace unos días Dani Alves pidió volver a declarar. En esta última ocasión, según ha desvelado la Cadena Ser, el futbolista admite relaciones sexuales pero asegura que hubo consentimiento por parte de la presunta víctima.

En esta quinta versión, el jugador mantiene que propuso a la joven ir al baño del reservado y que esta aceptó: "Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro". Sin embargo, no coincide con la versión de la víctima.

"Noté su buena disposición por la manera como bailaba, como se acercaba a mí, como intercambiábamos posiciones", asegura Alves en su declaración. Además, explica que se besaron y después ella le practicó sexo oral. "Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí", manifiesta.

No obstante, las versiones de la joven y de Alves no coinciden. Ella declaró que el jugador la golpeó antes de violarla. Tras esto, la chica salió fuera de la discoteca donde comenzó a llorar. Fue entonces cuando un encargado de la discoteca la vio y alertó a las autoridades.

"Si la hubiese visto en la salida, la hubiese parado para preguntarle qué le había pasado, porque hasta entonces todo estaba bien... Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las ganas que tenía yo", concluyó Alves en su quinta declaración.