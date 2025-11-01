David, fontanero jubilado de 75 años: "Mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500 euros. Si no hubiéramos invertido, sería insuficiente"

La reciente polémica por la subida de las cuotas de autónomos en España ha reavivado el malestar entre muchos profesionales que, tras décadas de trabajo, se enfrentan a jubilaciones precarias.

Uno de ellos es David, un fontanero autónomo de 75 años, ya retirado, que ha compartido su testimonio con la cadena COPE. "Mi mujer y yo hemos trabajado aquí. Ella tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500 euros, la mitad. Si no hubiéramos invertido, sería insuficiente", afirma.

David fue autónomo desde los 24 años y dedicó toda su vida al negocio familiar de fontanería. Tras más de medio siglo cotizando, su pensión no alcanza para cubrir los gastos básicos y asegura que solo puede mantener una vida digna gracias a las inversiones que realizó antes de retirarse.

En España, los trabajadores por cuenta propia soportan una de las cargas fiscales más elevadas de Europa. Según los últimos datos, muchos destinan hasta un 54,4% de sus ingresos brutos al pago del IRPF, las cotizaciones sociales y el IVA.

La historia de David no es una excepción. Cada vez más profesionales denuncian las dificultades de cotizar durante toda su vida laboral para luego recibir pensiones insuficientes. Javier Sanz, un joven empresario, comparte una visión similar.

"Cotizando 37 años me van a quedar 930 euros de pensión porque cotizo para autónomos, a pesar de todo lo que me quitan en IRPF. Si estás pensando en emprender, abrir tu negocio, ser autónomo o hacer una empresa, piénsatelo dos veces y mi consejo es que te vayas", concluye.