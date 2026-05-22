Alarma en la OTAN por la IA: su máximo comandante admite que Europa depende totalmente de la tecnología de la estadounidense Palantir

La dependencia tecnológica de Europa respecto a Estados Unidos acaba de quedar resumida en una frase demoledora pronunciada desde el corazón mismo de la OTAN.

"Hoy no existe un competidor real para Palantir".

La afirmación no llega desde Silicon Valley ni desde la Casa Blanca, sino del almirante francés Pierre Vandier, uno de los máximos responsables militares de la alianza atlántica y encargado de preparar a la OTAN para las guerras del futuro.

Sus declaraciones a Politico han disparado todas las alarmas dentro del debate europeo sobre soberanía tecnológica, inteligencia artificial y defensa, especialmente en un momento de enorme tensión con Donald Trump y de creciente desconfianza hacia Washington.

Porque el problema ya no es solo militar. También es digital.

La OTAN admite que depende de una empresa estadounidense

El centro de toda la polémica es Palantir, la gigantesca compañía tecnológica estadounidense especializada en análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas militares avanzados.

La OTAN compró en 2025 su sistema Maven Smart System para mejorar inteligencia militar, selección de objetivos, planificación y toma de decisiones mediante IA.

Y lo hizo, además, a una velocidad récord: apenas seis meses.

El sistema ya está instalado en centros estratégicos de la alianza en Países Bajos y Bélgica y se ha convertido en una pieza clave para la estructura militar occidental.

El problema es que, según reconoce ahora Vandier, Europa no tiene hoy una alternativa equivalente. "Es responsabilidad de los europeos demostrar que son capaces de ofrecer algo relevante en cuestión de meses o años, no en una década", advierte.

El miedo europeo tras las amenazas de Trump

Las palabras del comandante de la OTAN llegan en un contexto especialmente delicado.

Durante los últimos meses, Donald Trump ha tensado enormemente la relación con varios socios europeos después de amenazar con reducir el compromiso militar estadounidense en la alianza y cuestionar incluso el papel de la OTAN.

La situación se agravó todavía más con sus amenazas sobre Groenlandia, sus presiones durante la guerra con Irán y sus críticas constantes a los países europeos que no apoyaron plenamente a Washington en Oriente Medio.

Todo eso ha disparado el miedo en Bruselas: ¿qué ocurre si Europa depende militar y tecnológicamente de empresas estadounidenses mientras la relación política con EEUU se deteriora?

Y ahí entra Palantir.

Porque muchos gobiernos europeos temen quedar atrapados en sistemas tecnológicos extremadamente difíciles de sustituir una vez implantados.

"Europa llega tarde"

El propio Vandier reconoce que el problema no se resuelve de un día para otro.

Europa lleva décadas dependiendo de tecnología desarrollada fuera del continente y ahora paga ese retraso en campos clave como los chips, las infraestructuras cloud o la inteligencia artificial militar.

"Europa no produce muchos de los chips que necesita y sigue dependiendo de redes y sistemas construidos en otros lugares", admite.

Por eso el debate ya no gira únicamente alrededor de la independencia militar clásica.

Ahora también afecta al control de los datos, los algoritmos y la infraestructura digital que sostendrá las guerras del futuro.

Alemania ya intentó buscar una alternativa

La preocupación es tan seria que Alemania decidió hace apenas unas semanas apostar por la empresa francesa ChapsVision en lugar de Palantir para determinados sistemas internos.

El ministro alemán de Digitalización llegó incluso a reclamar públicamente una alternativa europea para reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos.

Pero el propio CEO de Palantir, Alex Karp, respondió con una frase cargada de ironía: "No entiendo cómo Alemania cree que puede permitirse eso".

Y precisamente ahí está la gran preocupación que sobrevuela ahora la OTAN. Europa quiere independencia tecnológica.

Pero sus propios mandos militares reconocen que, hoy por hoy, sigue sin tener herramientas capaces de competir realmente con las estadounidenses.