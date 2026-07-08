Camino, de 'MasterChef 11': "Dabiz Muñoz es un Mozart de nuestro tiempo"

Camino es una chef y creadora de contenido que saltó a la fama gracias a su paso por MasterChef 11. Se convirtió en una de las favoritas para ganar la edición, pero fue expulsada en el programa 17 tras enfrentarse en una prueba eliminatoria a Ana, concursante a quien consideraba su mejor amiga.

Empezó a compartir su vida en redes sociales (@caminomchef11) junto a su novia, a quien conoció en el colegio y que ahora es el amor de su vida. Viven juntas en un piso de 25 metros cuadrados desde hace años, pero ya están buscando una casa nueva que tenga, sobre todo, una cocina más grande para que Camino pueda seguir haciendo sus experimentos con los fogones.

En El HuffPost hace un repaso de su trayectoria hasta ahora, su paso por el programa de cocina más conocido de España, la homofobia y la vivienda en España.

- ¿Cuándo fue la primera vez que entraste en contacto con el mundo de la cocina?

Realmente, desde que soy pequeña siento inquietud por la cocina, me parecía y parece el lugar más especial de todas las casas, donde se cuece todo, literalmente, donde está el chisme, el marujeo, las conversaciones interesantes de verdad y siempre lo he relacionado mucho con la socialización y la diversión, pero de ahí, a ser yo quien se cargase el menú semanal a las espaldas hay un mundo… Yo ayudaba, andaba por ahí, pelando patatas, cortando zanahorias con cuchillos poco afilados para niños, etc.

Sigo considerándolo lo más divertido que hay. Ahora, da igual dónde esté o con quién, yo cocino. Mi frase más repetida últimamente es que "todo lo que hago entre la comida y la cena es un mero trámite hasta que toque volver a cocinar", es lo que más me divierte y donde más feliz soy, y siempre intento liar al mayor número de personas para que se vengan conmigo a hacerme compañía mientras yo creo mis platos e inventos.

- ¿Por qué decidiste apuntarte al casting de MasterChef 11?

Esta historia tiene su gracia porque realmente no me apunté yo, me apuntó mi novia. A las dos nos flipaba el programa, era un plan que hacíamos juntas cada semana, y desde el confinamiento yo me obsesioné con la cocina. Pero siempre le repetía que jamás iría al programa porque me parecía someterse a una presión innecesaria.

De repente un día, paseando por Toledo juntas, nos quedaban en la cartera seis euros, y debíamos elegir entre comprar el tren de vuelta a Madrid o pedirnos dos cervezas más, y me dijo ella "estoy harta, en cuanto volvamos, te apunto a Masterchef". Yo le dije que estaba loca, que era imposible, y que en la televisión se estaba anunciando como "el casting más multitudinario de la historia de MasterChef", más de cien mil personas, que no iba a pasar.

Camino, exconcursante de 'MasterChef 11'. Cedido por Twic.

Y fíjate, después de cada minicasting iba pasando, y ella siempre me iba diciendo, "no te preocupes, siempre puedes decir que no", hasta que el día del delantal blanco, en el casting final, nos vimos las dos en el camerino, lejos de los focos y los ruidos, alucinando y con 2 minutos para despedirnos antes de desaparecer de su vida 3 meses, sin apenas contacto.

- Dentro del programa, ¿cómo gestionabas emocionalmente la presión de cumplir con las expectativas de los jueces?

Soy una persona que funciona bastante bien bajo presión. Dentro del equipo del programa hay psicólogos que nos ayudan a gestionar las emociones y nos guían emocionalmente, y me decían que tengo una personalidad muy fuerte y resistente, literalmente recuerdo que me decían que era como un junco, flexible ante cualquier situación, y sacando siempre la parte positiva y divertida de todo. Es mi forma de vivir y de ver las cosas, y eso me hace disfrutar de cada prueba que me pone la vida, con esfuerzo y dedicación, pero sobre todo mucha actitud positiva.

- ¿Cómo viviste tu expulsión del programa al ser contra Ana?

Para mí fue absolutamente demoledor. En esas alturas del programa, Ana y yo dormíamos juntas en una habitación gigantesca, que antes había estado llena de camas y ahora solo quedaban la mía y la suya. Se habían llevado los muebles. Estaban vaciando la casa porque se acercaba el final. Y recuerdo pensar "la que se quede, va a pasar mucho miedo esta noche", supongo que en este aspecto, yo salí mejor parada… No me imagino haberme quedado "sola" en esa casa, a esas alturas y con esa presión…

Ahí dentro estás muy disociada, estás completamente aislada del mundo, y acabas creando un nuevo universo en el que vas escogiendo tus apoyos, y se convierten en familia, y ella es mi hermana ahora. Para que la gente lo entienda, siempre digo: imagínate encerrarte en una casa con tus amigos, sin móvil, ni tele ni estímulos externos. Teníamos despertadores de mesilla, imagínate. Este contacto tan humano y este contexto tan orgánico y puro forjan relaciones muy, muy profundas y verdaderas. Nadie lo entenderá si no lo vive.

- ¿Qué hace Dabiz Muñoz que sea tan especial para ti y que lo convierta en tu chef favorito?

Me parece un artista, ya lo he dicho varias veces. Un Mozart de nuestro tiempo, es un genio, no un cocinero. Admiro a las personas que crean el camino, que eligen rutas nuevas sin explorar, y van literalmente haciendo camino al andar. Y él, hace esto.

Dabiz Muñoz es un artista. Un Mozart de nuestro tiempo Camino, de MasterChef 11.

- ¿La hostelería es una profesión maltratada?

Siempre digo que si tuviese un horario de oficina, sería el mejor trabajo del mundo. Pero nosotros trabajamos cuando el resto disfruta, y eso, es difícil, pero con pasión, y si te gusta lo que haces, sarna con gusto no pica. Es una profesión muy vocacional desde mi punto de vista.

- Conociste a tu actual pareja en el colegio. ¿Cuándo te diste cuenta de que lo que sentías era amor?

Las dos venimos de familias muy tradicionales y conservadoras, no nos habían educado sabiendo que podía gustarte una persona de tu mismo sexo y era algo que ni nos planteábamos ni entendíamos, pero el hecho de no entender algo, no te exime de sentirlo.

Hablaré por mí, cuando nos conocimos, no nos caímos bien, y de repente éramos mejores amigas. Ella tenía un novio de 4 años, y yo… era un alma libre, y ya había estado con diferentes chicos.

No sabía que lo que sentía se llamaba amor, solo sabía que quería estar con ella para siempre y un día, en una fiesta, yo estaba con un chico y ella con otro, y cuando terminé de darle un beso, fui a buscarla, y ella aún no venía, y ahí me di cuenta de que si ella se casaba con otra persona, no estaría conmigo. Creo que fue cuando sentí que, quizás, era algo más.

- ¿Cómo viviste en el colegio, siendo tan pequeña, los prejuicios sobre amar a alguien del mismo sexo?

Realmente en el cole todos comentaban que estábamos juntas antes incluso de estarlo, la gente ya sabía, antes de saberlo nosotras. Que había una química especial y diferente, nunca me ha importado lo que dicen los demás, y esto no fue una excepción, me daba igual, estaba en mi nube viviendo tan feliz.

- ¿Qué queda por hacer para enfrentar y ganar a la homofobia?

Queda que esta pregunta no tenga que realizarse. Queda normalizar hasta tal punto que no haya que dar explicaciones. Queda que no tenga que mirar por encima del hombro a ver si alguien mira antes de besar a mi pareja. Y para mí, esto es como el inglés, si no te lo enseñan desde chiquitita en el cole, siempre te va a costar entenderlo. Deberíamos empezar por ahí, educando en diversidad y respeto.

- Cuando revelaste que vivías con tu pareja en un piso de 25 metros cuadrados, recibiste críticas. ¿Por qué crees que tuvo un recibimiento tan negativo?

Creo que hay personas, no la mayoría gracias a Dios, que no entienden la vida. Tengo la sensación de que son de estos que su madre les sigue doblando los calzoncillos, y que no saben poner una lavadora. Que no saben lo que es vivir sin ayudas, o luchar para salir adelante tú sola. “Romantizar la pobreza” me decían… Por ser feliz y disfrutar de lo que tengo mientras trabajo por conseguir algo mejor. No pienso dejar de ser natural y transparente, mostrando mi realidad y menos por un tipo de personas a las que no admiro.

- ¿Qué se ha hecho mal en España con la vivienda y qué medidas implementarías para que deje de ser un drama?

Yo es que no puedo entender cómo puede subir tanto un bien tan necesario y que los salarios sigan igual… La vivienda ha pasado de ser un derecho a parecer un artículo de lujo. Menos burocracia para construir, más vivienda asequible y menos especulación. Agilizar licencias, construir más donde hace falta y dar seguridad para que más viviendas salgan al mercado del alquiler. Porque independizarse no debería sentirse como ganar la lotería.

- Esta pregunta siempre la dejo para el final. Se hace mucho, pero pocas veces con el corazón y con real interés. ¿Cómo estás?

Estoy bien, yo siempre estoy bien. Luchando, trabajando duro, avanzando, creciendo. Mirando al futuro, quiero ser madre joven, quiero conseguir una vivienda digna para formar una familia, y quiero triunfar. Soy ambiciosa y sé que lo conseguiré. Estoy bien, gracias por preguntar, habría que hacerlo más.