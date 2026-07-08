Yai Juncal, 22 años, sobre su única vía para tener casa: "Al ritmo que vamos, posiblemente solo podré tener una vivienda cuando herede"

La enorme crisis de vivienda que se vive en buena parte de España es probablemente el principal problema de nuestro país. Una desesperante situación que hace que comprar una vivienda se convierta en un horizonte cada vez más lejano para buena parte de la juventud española.

Los elevados precios del alquiler, la dificultad para ahorrar la entrada de una hipoteca y unos salarios que no siguen el ritmo del mercado inmobiliario están haciendo que muchos jóvenes contemplen una posibilidad que hace años parecía impensable: heredar una casa como única opción real para acceder a una vivienda en propiedad.

Una desoladora realidad que recoge El Periódico Mediterráneo a través de los testimonios de varios jóvenes que reconocen haber renunciado, al menos por ahora, a la idea de emanciparse.

"Solo podré tener una casa cuando herede"

Con apenas 22 años, Yai Juncal resume en una frase el sentimiento de toda una generación. "Al ritmo que vamos, posiblemente solo podré tener una vivienda cuando herede".

La joven explica que intentó independizarse, pero los precios del alquiler hicieron imposible el proyecto. Una situación de lo más común que no deja de repetirse en muchas personas de su quinta.

Y es que encontrar una vivienda por menos de 700 euros resulta prácticamente inviable en muchas zonas, una cifra difícil de asumir con salarios que rondan los 1.200 o 1.300 euros mensuales.

La realidad es que entre el alquiler, la compra y los suministros, el sueldo desaparece antes de terminar el mes. Y la consecuencia es que muchos jóvenes prolongan su estancia en casa de sus padres o comparten piso durante más tiempo del deseado, no por elección, sino porque las cuentas simplemente no salen.

La herencia, una esperanza que no todos tendrán

El reportaje recoge también el caso de Miguel Casal, de 21 años, que reconoce que la única posibilidad que contempla para tener una vivienda en propiedad pasa por una futura herencia familiar.

Sin embargo, no todos cuentan con la misma 'suerte'. Otros, como Rubén Franco, ni siquiera cuentan con esa expectativa y asumen que probablemente nunca heredarán un inmueble.

Yai Juncal también explica que ni siquiera esa puerta permanece abierta en su caso. Sus padres tuvieron que vender las viviendas que esperaban dejar a sus hijos durante la crisis económica, por lo que ahora tampoco confía en recibir una casa en el futuro.

Todas estas historias reflejan una sensación compartida: el acceso a la vivienda depende cada vez más del patrimonio familiar que del esfuerzo personal, una realidad que muchos consideran profundamente injusta y desigual.

Una generación que retrasa su proyecto de vida

Más allá de la compra de una vivienda, las dificultades económicas condicionan decisiones vitales como independizarse, formar una familia o tener hijos. "Nuestros padres podían hacerlo con poco más de 20 años; nosotros no sabemos si podremos hacerlo algún día", lamenta Yai.

Según los expertos, los factores que llevan a esta situación son varios: una oferta insuficiente de vivienda, el encarecimiento constante de los precios o la necesidad de disponer de decenas de miles de euros para afrontar la entrada de una hipoteca.

Y mientras tanto, la edad media para comprar la primera vivienda continúa aumentando. Para muchos jóvenes, el sueño de tener una casa propia ya no depende de conseguir un mejor empleo o ahorrar durante años, sino de una circunstancia mucho más incierta: que algún día llegue una herencia.