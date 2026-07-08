Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Yai Juncal, 22 años, sobre su única vía para tener casa: "Al ritmo que vamos, posiblemente solo podré tener una vivienda cuando herede"
Sociedad
Sociedad

Yai Juncal, 22 años, sobre su única vía para tener casa: "Al ritmo que vamos, posiblemente solo podré tener una vivienda cuando herede"

Las cuentas simplemente no salen.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una mujer, con las llaves de su casa.
Una mujer, con las llaves de su casa.Getty Images

La enorme crisis de vivienda que se vive en buena parte de España es probablemente el principal problema de nuestro país. Una desesperante situación que hace que comprar una vivienda se convierta en un horizonte cada vez más lejano para buena parte de la juventud española. 

Los elevados precios del alquiler, la dificultad para ahorrar la entrada de una hipoteca y unos salarios que no siguen el ritmo del mercado inmobiliario están haciendo que muchos jóvenes contemplen una posibilidad que hace años parecía impensable: heredar una casa como única opción real para acceder a una vivienda en propiedad.

Una desoladora realidad que recoge El Periódico Mediterráneo a través de los testimonios de varios jóvenes que reconocen haber renunciado, al menos por ahora, a la idea de emanciparse.

"Solo podré tener una casa cuando herede"

Con apenas 22 años, Yai Juncal resume en una frase el sentimiento de toda una generación. "Al ritmo que vamos, posiblemente solo podré tener una vivienda cuando herede".

La joven explica que intentó independizarse, pero los precios del alquiler hicieron imposible el proyecto. Una situación de lo más común que no deja de repetirse en muchas personas de su quinta.

Y es que encontrar una vivienda por menos de 700 euros resulta prácticamente inviable en muchas zonas, una cifra difícil de asumir con salarios que rondan los 1.200 o 1.300 euros mensuales.

La realidad es que entre el alquiler, la compra y los suministros, el sueldo desaparece antes de terminar el mes. Y la consecuencia es que muchos jóvenes prolongan su estancia en casa de sus padres o comparten piso durante más tiempo del deseado, no por elección, sino porque las cuentas simplemente no salen.

La herencia, una esperanza que no todos tendrán

El reportaje recoge también el caso de Miguel Casal, de 21 años, que reconoce que la única posibilidad que contempla para tener una vivienda en propiedad pasa por una futura herencia familiar.

Sin embargo, no todos cuentan con la misma 'suerte'. Otros, como Rubén Franco, ni siquiera cuentan con esa expectativa y asumen que probablemente nunca heredarán un inmueble.

Yai Juncal también explica que ni siquiera esa puerta permanece abierta en su caso. Sus padres tuvieron que vender las viviendas que esperaban dejar a sus hijos durante la crisis económica, por lo que ahora tampoco confía en recibir una casa en el futuro.

Todas estas historias reflejan una sensación compartida: el acceso a la vivienda depende cada vez más del patrimonio familiar que del esfuerzo personal, una realidad que muchos consideran profundamente injusta y desigual.

Una generación que retrasa su proyecto de vida

Más allá de la compra de una vivienda, las dificultades económicas condicionan decisiones vitales como independizarse, formar una familia o tener hijos. "Nuestros padres podían hacerlo con poco más de 20 años; nosotros no sabemos si podremos hacerlo algún día", lamenta Yai.

Según los expertos, los factores que llevan a esta situación son varios: una oferta insuficiente de vivienda, el encarecimiento constante de los precios o la necesidad de disponer de decenas de miles de euros para afrontar la entrada de una hipoteca.

Y mientras tanto, la edad media para comprar la primera vivienda continúa aumentando. Para muchos jóvenes, el sueño de tener una casa propia ya no depende de conseguir un mejor empleo o ahorrar durante años, sino de una circunstancia mucho más incierta: que algún día llegue una herencia.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos