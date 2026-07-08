Haaland no solo es tendencia por sus goles, también por su forma de andar: le salen cientos de imitadores en TikTok

Erling Haaland durante la final de la FA CUP entre Chelsea y Manchester City, el 16 de mayo de 2026.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está dejando grandes momentos para los amantes del fútbol, con grandes actuaciones de estrellas como Leo Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland, los tres máximos goleadores del torneo.

La actuación de este último está siendo especialmente destacada por echarse a la selección de Noruega a las espaldas, liderando al equipo hasta los cuartos de final con un doblete que acabó con el sueño mundialista de Brasil.

Todo ello le ha puesto en el foco del planeta fútbol, y su trascendencia se refleja en redes sociales como TikTok. Haaland está siendo tendencia en las últimas horas por su curiosa forma de andar, con un curioso salto hacia adelante.

Muchos jóvenes le imitan basándose en un momento en el que el futbolista del Manchester City se dirigió a los vestuarios al finalizar un encuentro de la Premier League. La tendencia en cuestión se llama el paso de Haaland, y ya hay cientos de vídeos en TikTok de sus imitadores.

Haaland camina encorvado con su largo pelo rubio al viento. Al mismo tiempo levanta la barbilla y mueve los brazos libremente de un lado a otro. Una chica finlandesa lo imita a la perfección en un post que acumula casi 170.000 'me gusta'.

El Mundial de las estrellas

Erling Haaland está protagonizando su consagración definitiva en este Mundial. El delantero noruego ha llevado a su país hasta unos históricos cuartos de final y lo ha hecho a golpe de goles: suma siete tantos en su primera Copa del Mundo.

Porque más que un simple goleador, Haaland se ha convertido en el símbolo de una selección que nunca había llegado tan lejos en un Mundial. Sus cifras le permiten compartir el liderato goleador con Lionel Messi y Kylian Mbappé, aunque su impacto tiene matices distintos.

Messi sigue siendo el futbolista que ordena y dirige el juego de su equipo desde la creación, mientras que Mbappé destaca por su velocidad y capacidad para desequilibrar en espacios abiertos. Haaland, en cambio, representa la figura del delantero total: necesita muy pocas intervenciones para decidir partidos y convierte casi cualquier ocasión en una amenaza real.