Repiten un estudio clave de 2005 sobre un pesticida usado en la UE y hallan seis efectos en el desarrollo cerebral que el informe original no reportó

A veces, los estudios científicos que parecen cerrados vuelven a abrirse años después con resultados inesperados. Eso es lo que ha ocurrido con una investigación clave sobre un pesticida autorizado en la Unión Europea, donde una nueva revisión de los datos ha detectado posibles efectos sobre el desarrollo cerebral que no se habían señalado en el informe original, reavivando el debate sobre cómo se evalúan este tipo de productos antes de llegar al mercado.

El foco está puesto en el fluazinam, un fungicida utilizado para proteger cultivos como la patata y el manzano. Un equipo de investigadores de la Universidad de Estocolmo ha repetido el análisis de un estudio realizado en 2005, clave para la evaluación de este pesticida, y ha encontrado seis efectos estadísticamente significativos sobre el desarrollo cerebral de crías de rata que no aparecían reflejados en el informe original.

El estudio original, elaborado por el laboratorio Huntingdon Life Sciences para el fabricante ISK, concluyó que la exposición al fluazinam durante la gestación no producía alteraciones relevantes en el cerebro de las crías de rata. Según recoge The Guardian, esa investigación formó parte del debate científico que precedió a la aprobación del fungicida en la UE en 2008, aunque posteriormente se descubrió que el informe no fue presentado inicialmente como prueba en el procedimiento regulatorio.

Imagen de archivo de un tractor pulverizando pesticida. Getty Images

Se pide su retirada inmediata

Sin embargo, ahora los científicos suecos han llegado a una conclusión muy diferente, incluso utilizando los mismos datos y la metodología estadística descrita en el trabajo de 2005. Detectaron seis resultados estadísticamente significativos, entre ellos una reducción del peso y de la anchura del cerebro en las crías expuestas al pesticida durante el desarrollo fetal. Los autores sostienen que estos cambios representan un riesgo suficientemente grave como para cuestionar la aprobación concedida hace casi dos décadas.

Los investigadores afirman que las conclusiones del informe de 2005 "no están respaldadas por los datos" y consideran que, con la evidencia disponible, no puede establecerse un nivel de exposición seguro al fluazinam. Aun así, recuerdan que los resultados proceden de ensayos en animales y no pueden extrapolarse de forma directa a los seres humanos, aunque advierten que los efectos observados justifican aplicar el principio de precaución.

El caso ha provocado una fuerte reacción entre expertos y organizaciones ecologistas. Desde Pesticide Action Network Europe reclaman la retirada inmediata del fluazinam del mercado y una investigación sobre cómo se gestionó la información científica durante el proceso de autorización. Mientras tanto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha encargado a la Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria revisar de forma independiente el análisis estadístico y los datos originales.

La evaluación forma parte del proceso de renovación de la autorización del fluazinam en la UE y las conclusiones oficiales se esperan para el primer trimestre de 2027. De momento, el futuro de este fungicida, ampliamente utilizado en cultivos como la patata y el manzano, pende de un hilo y está bajo un intenso estudio científico y regulatorio.