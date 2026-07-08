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Repiten un estudio clave de 2005 sobre un pesticida usado en la UE y hallan seis efectos en el desarrollo cerebral que el informe original no reportó
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Repiten un estudio clave de 2005 sobre un pesticida usado en la UE y hallan seis efectos en el desarrollo cerebral que el informe original no reportó

Mismos datos y metodología estadística, pero distintos resultados científicos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Hombre rociando pesticida.
Hombre rociando pesticida.Getty Images

A veces, los estudios científicos que parecen cerrados vuelven a abrirse años después con resultados inesperados. Eso es lo que ha ocurrido con una investigación clave sobre un pesticida autorizado en la Unión Europea, donde una nueva revisión de los datos ha detectado posibles efectos sobre el desarrollo cerebral que no se habían señalado en el informe original, reavivando el debate sobre cómo se evalúan este tipo de productos antes de llegar al mercado.

El foco está puesto en el fluazinam, un fungicida utilizado para proteger cultivos como la patata y el manzano. Un equipo de investigadores de la Universidad de Estocolmo ha repetido el análisis de un estudio realizado en 2005, clave para la evaluación de este pesticida, y ha encontrado seis efectos estadísticamente significativos sobre el desarrollo cerebral de crías de rata que no aparecían reflejados en el informe original.

El estudio original, elaborado por el laboratorio Huntingdon Life Sciences para el fabricante ISK, concluyó que la exposición al fluazinam durante la gestación no producía alteraciones relevantes en el cerebro de las crías de rata. Según recoge The Guardian, esa investigación formó parte del debate científico que precedió a la aprobación del fungicida en la UE en 2008, aunque posteriormente se descubrió que el informe no fue presentado inicialmente como prueba en el procedimiento regulatorio.

Imagen de archivo de un tractor pulverizando pesticida.
  Imagen de archivo de un tractor pulverizando pesticida.Getty Images

Se pide su retirada inmediata

Sin embargo, ahora los científicos suecos han llegado a una conclusión muy diferente, incluso utilizando los mismos datos y la metodología estadística descrita en el trabajo de 2005. Detectaron seis resultados estadísticamente significativos, entre ellos una reducción del peso y de la anchura del cerebro en las crías expuestas al pesticida durante el desarrollo fetal. Los autores sostienen que estos cambios representan un riesgo suficientemente grave como para cuestionar la aprobación concedida hace casi dos décadas.

Los investigadores afirman que las conclusiones del informe de 2005 "no están respaldadas por los datos" y consideran que, con la evidencia disponible, no puede establecerse un nivel de exposición seguro al fluazinam. Aun así, recuerdan que los resultados proceden de ensayos en animales y no pueden extrapolarse de forma directa a los seres humanos, aunque advierten que los efectos observados justifican aplicar el principio de precaución.

El caso ha provocado una fuerte reacción entre expertos y organizaciones ecologistas. Desde Pesticide Action Network Europe reclaman la retirada inmediata del fluazinam del mercado y una investigación sobre cómo se gestionó la información científica durante el proceso de autorización. Mientras tanto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha encargado a la Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria revisar de forma independiente el análisis estadístico y los datos originales.

La evaluación forma parte del proceso de renovación de la autorización del fluazinam en la UE y las conclusiones oficiales se esperan para el primer trimestre de 2027. De momento, el futuro de este fungicida, ampliamente utilizado en cultivos como la patata y el manzano, pende de un hilo y está bajo un intenso estudio científico y regulatorio.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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