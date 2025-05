La defensa civil de este país europeo pide sin tapujos que tengamos este colchón de dinero en casa

Los expertos siempre recomiendan tener un colchón de dinero en efectivo en casa para poder hacer frente a imprevistos, ya sean puramente económicos como una avería inesperada o de otra índole.

En ese sentido, no hay que irse muy lejos para citar una situación en la que disponer de dinero en efectivo es indispensable: un apagón como el sufrido en España hace menos de un mes, el pasado 28 de abril.

En un episodio extremo como el mencionado, los cajeros automáticos no funcionan, por lo que no es posible sacar dinero. Y eso no es todo. Al no haber electricidad, todos los medios de pago electrónicos dejan de poder utilizarse, por lo que la única forma de poder adquirir productos es con dinero en efectivo.

De hecho, se trata de un escenario que tienen muy presente en países europeos como Alemania. Desde la Oficina Federal Alemana de Protección Civil y Asistencia en Desastres recuerdan a la población que "en caso de corte de electricidad, los cajeros automáticos dejarán de funcionar".

En cualquier caso, tal y como recoge el medio de comunicación danés Nyheder24, la gran pregunta respecto a esa reserva de efectivo es cuál es la cifra aconsejable de dinero que se debería guardar en casa.

La defensa civil de Austria ha querido disipar esa duda que pueden tener los ciudadanos dando una cantidad concreta. "Cada hogar debería tener una reserva de efectivo en casa: se recomienda tener unos 500 euros en billetes pequeños", destacan.

Dónde guardar el dinero

Otra cuestión a tener en cuenta es dónde guardar ese dinero en efectivo que se deja en la vivienda para evitar posibles robos. Se deben evitar lugares clásicos como debajo del colchón, ya que los ladrones lo encontrarán muy especialmente.

Los expertos no recomiendan un sitio concreto para guardar el dinero, pero sí que subrayan que hay que pensar de forma creativa a la hora de decidir el lugar para así tratar de sorprender a los ladrones.

