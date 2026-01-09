Deja sin pagar 56 euros de gasolina y 2 salchichas por un error de la tarjeta y el tribunal le apoya

Un hombre echó 56 euros de gasolina y se compró dos salchichas pero, a la hora de ir a pagar, su tarjeta de débito falló. Ante esta situación, la compañía de la gasolinera decidió acudir a los tribunales para recuperar la deuda. Pedía al hombre, aparte, más de 70 euros adicionales por los gastos causados por el percance, según ha publicado Oost. Sin embargo, se llevaron una sorpresa.

Todo ocurrió en la provincia holandesa de Overijssel, lugar en que reside la persona que se vio metida en este percance. El hombre recibió una carta de un agente judicial el día después del pago fallido del PIN, en enero de 2024. La carta decía que el hombre tenía que pagar más de 129 euros en total. Esta cantidad incluía los 56 euros por el combustible impagado, así como el de las dos salchichas. Pero, además, le pretendían cobrar 73,37 euros en concepto de gastos de cobro, gastos de información, IVA e intereses sobre el importe impagado.

La compañía de la gasolinera argumentó que lo sucedido constituía un acto ilegal, lo que dejó consternado al cliente, ya que consideró que lo había hecho adrede. Y decidió pelear por que le dieran la razón, especialmente por los cargos adicionales que pretendían que pagara. Así que una semana y media después de recibir la carta, el hombre solo transfirió los 56 euros de la gasolina y las dos salchichas.

Ante esta situación, la empresa de la gasolinera exigió en repetidas ocasiones al hombre que pagara los cargos restantes. Y, tras la negativa del cliente, presentaron una demanda el pasado mes de mayo. Según la gasolinera, estos costos adicionales eran necesarios por la intermediación de los agentes judiciales que son los tienen la autoridad para obtener la identidad y los datos de los clientes morosos en estos casos. La gasolinera no podía solicitarlos y localizar al cliente por sí misma.

El juicio tuvo lugar en el juzgado de la localidad de Almelo, que está situada en la misma provincia de Holanda en la que ocurrió el suceso. El procedimiento duró más de seis meses, tras los cuales la conclusión daba la razón al cliente: no tenía que reembolsar los costes restantes. El tribunal consideró que lo que se produjo fue un error, "el impago fue accidental, por lo tanto, no se cometió ningún acto ilícito", según señala la sentencia pública. La gasolinera había argumentado que se había cometido un robo, pero el tribunal desestimó este argumento y, además, debe pagar los costes judiciales, que ascienden a 60 euros.