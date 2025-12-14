Un hombre es condenado a tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera de Huelva
El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y un día de prisión por acceder a una gasolinera de la ciudad tras forzar una ventana y manipular el ordenador y la caja registradora, apropiándose de solo 1,48 euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo declara autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de horario, con la agravante de reincidencia, y le deniega el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena.
Según consta en la resolución, el acusado, con antecedentes por delitos de robo con fuerza en casas y locales, actuó sobre las 02:30 horas del 21 de octubre de 2024. Tras forzar la ventana de la gasolinera ubicada en la Avenida Cristóbal Colón, manipuló el ordenador y la caja registradora, apoderándose de 1,48 euros.
Poco después fue detenido y devolvió el dinero a la gasolinera, que no ha reclamado indemnización alguna.