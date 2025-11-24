Deja su trabajo estable, crea un negocio con amigos y tropieza: "Apenas compro marcas caras en el supermercado"

Herwen de Ruijter, de 45 años, decidió dejar atrás la estabilidad de un empleo fijo para emprender un proyecto tecnológico junto a antiguos compañeros. El salto al mundo empresarial, sin embargo, ha tenido un impacto directo en su bolsillo: sus ingresos han caído en torno a 1.500 euros al mes y ha tenido que ajustar su estilo de vida, empezando por la cesta de la compra, donde las marcas premium han dejado de aparecer.

En paralelo a este cambio profesional, De Ruijter ha logrado poner en marcha un ambicioso proyecto personal: la ampliación de su apartamento en Arnhem. Después de años de trámites, negativas de contratistas y la oposición de algunos vecinos, un tribunal le dio finalmente la razón este año. La obra —valorada en 140.000 euros e incluye el traslado de tuberías y alcantarillado— empezará en 2025 y le permitirá disponer de una planta adicional con terraza y un amplio espacio de trabajo.

El emprendedor consiguió financiar la reforma gracias a ahorros y a un fondo de construcción solicitado cuando aún tenía nómina estable, algo que, admite, ahora sería difícil obtener. Aun así, continúa reservando una parte de sus ingresos a sus aficiones y a futuros gastos domésticos. Para ello divide sus ahorros en cuentas finalistas: coche, mantenimiento, hobbies o vacaciones, con transferencias automáticas cada mes.

Su pasatiempo más caro sigue siendo el coleccionismo y montaje de Lego, una afición heredada de su padre y en la que invierte alrededor de 300 euros mensuales. Construir grúas y camiones pieza por pieza, siguiendo fotografías o libros de otros aficionados, se ha convertido para él en una forma de desconectar de la pantalla del ordenador y mantener viva una tradición familiar.

Donde no está dispuesto a gastar es en un coche nuevo. Se desplaza siempre en bicicleta y, cuando necesita vehículo, compra modelos de segunda mano, preferiblemente italianos, en homenaje a la afición paterna. También evita renovar electrodomésticos salvo que sea imprescindible: de hecho, hasta hace poco seguía usando una plancha antigua que conservaba de sus años de estudiante.

Pese al ajuste económico, De Ruijter no renuncia a viajar. Ahorra para conocer nuevos países —con Japón como destino prioritario— y no descarta escapadas más relajadas, como unas vacaciones con todo incluido en Cabo Verde, una experiencia que descubrió gracias a un amigo.

Mirando al futuro, confía en que la empresa de software que ha cofundado crezca y contribuya a la transición energética, su principal objetivo profesional. Aspira también a recuperar el nivel salarial previo, ya que su actual situación le obliga a controlar cada gasto, desde el supermercado hasta la ropa, que ahora compra en cadenas asequibles en lugar de marcas como Tommy Hilfiger.