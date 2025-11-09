Las primeras gotas de nieve caen en los paneles solares y los investigadores detectan un extraño fenómeno

Los primeros copos de nieve caen sobre los campos europeos divisando la llegada del frío y del invierno. Con estas primeras precipitaciones, los tejados comienzan a amanecer con capas de nieve que cubren, a su vez, sus paneles solares. Tal y como informa el periódico especializado Eco News, este último hecho ha demostrado ser un motivo de preocupación.

Si bien, muchos propietarios creen que sus paneles solares dejarán de funcionar por la capa de nueva, "parece estar sucediendo lo contrario": cuanto más fuerte es el peso de la nieve, mayores beneficios energéticos. Según se informa, los paneles solares y sus células fotovoltaicas, funcionan de manera "más competente" durante el clima frío.

"Con la caída de la temperatura, la conductividad eléctrica de cada celda mejora", reza la publicación. A pesar de la suposición de que una capa de nieve puede evitar que el panel solar atrape la luz del sol, "la tecnología solar moderna garantiza que los paneles continúen funcionando a pesar de la nieve", continúa.

Este "extraño fenómeno" encuentra su explicación en los principios de fabricación de estos sistemas de energía, que "les permiten prosperar todo el año". Si bien la mayoría de los electrodomésticos no funcionan mejor cuando están fríos, "las células fotovoltaicas son todo lo contrario": cuando la luz del sol brilla sobre una capa de nieve, no desaparece sino que rebota. De este modo, y dado que la nieve fresca es "de naturaleza altamente reflectante", redirige la luz solar hacia los paneles debajo o alrededor, por tanto, aumenta la exposición a la luz.

De acuerdo a los investigadores del Centro Regional de Confianza del Departamento de Energía de Estados Unidos, en el estado de Vermont, al norte de ese país, los paneles solares funcionaron a niveles de producción constantes, incluso durante los meses más fríos del invierno. De hecho, "a veces superan el rendimiento esperado durante los meses más fríos".

Una posición que comparte el Departamento de Energía de EEUU, que asegura y explicita que los paneles solares no pierden la eficiencia durante el invierno. "A veces, la naturaleza y la tecnología trabajan de la mano para producir los resultados más extraños, y a veces estos resultados están a favor de la generación de energía limpia", reza el digital. "Suiza podría cubrir los Alpes con paneles solares para lograr algo que hasta ahora no tenía sentido", propone.

Además, la capa de nieve que cubre estos dispositivos tiene doble beneficio: cuando se derriten, eliminan todos los escombros y el polvo y la superficie queda "brillante y limpia". Por ello, "el proceso de limpieza natural da como resultado un mejor rendimiento del panel a partir de entonces".