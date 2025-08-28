Despega el nuevo vehículo aéreo español y su primer objetivo incluye una cabeza de guerra

España ha dado un paso decisivo hacia la soberanía tecnológica en defensa con la presentación de Valero, el nuevo Vehículo Aéreo Multipropósito (VAM). Según Infodenfensa, ha sido desarrollado por la compañía tecnológica española Indra.

Se trata de un sistema aéreo no tripulado 100% diseñado y fabricado en España, que promete cambiar el paradigma del combate moderno gracias a su versatilidad, su modularidad y su capacidad para operar en enjambres coordinados.

Indra mostró por primera vez este proyecto hace dos meses en la feria de defensa Feindef en Madrid, y desde entonces ha despertado un notable interés internacional. El Valero, de unos 250 kilos de peso, ya ha realizado vuelos con su demostrador tecnológico tras apenas año y medio de diseño.

Con sello español

El sistema se articula en torno a tres piezas: el propio vehículo aéreo, un lanzador configurable y una estación de planeamiento y control. El diseño modular permite modificar su configuración según la misión, manteniendo siempre la misma base estructural.

Aunque inicialmente se concibe para operaciones de un solo uso, Indra contempla versiones reutilizables con el fin de reducir costes. La primera variante en desarrollo es un señuelo con cabeza de guerra, capaz de saturar defensas enemigas y engañar a sus sistemas. En el futuro, se sumarán versiones con capacidades de guerra electrónica y un sistema de comunicación entre drones, clave para el combate colaborativo.

Un desarrollo rápido y con impacto nacional

El proyecto avanza con rapidez ya que los primeros vuelos de prueba se realizan este año y el próximo, con la meta de alcanzar pronto la madurez operativa. La estrategia de Indra es ensayar constantemente, comprimir plazos y acelerar el paso a producción.

Más allá de lo militar, el programa Valero busca generar un impacto económico positivo en España. Indra ya ha destacado la creación de empleo en Madrid y otras comunidades, además de la posibilidad de externalizar parte de la fabricación a otros sectores, incluso civiles, para reforzar la cadena de suministro en caso de conflicto.

Con este desarrollo, las Fuerzas Armadas españolas adquieren una capacidad inédita hasta ahora, consolidando a España como actor clave en el futuro de los sistemas no tripulados de combate.