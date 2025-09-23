Detenido un sacerdote en Torremolinos por llevar 10 papelinas de 'tusi' encima de camino a una fiesta

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis el pasado 21 de septiembre en la localidad malagueña de Torremolinos por llevar encima diez papelinas de la droga 'tusi', también conocida como cocaína rosa. Según fuentes cercanas a la investigación, Carlos Loriente, canónigo de la Catedral de Toledo, se encontraba de camino a una fiesta en compañía de unos amigos cuando tuvo que enfrentarse a un control policial rutinario.

Según ha detallado la Policía Nacional, Loriente portaba en ese momento "una cantidad de droga que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio". Asimismo, tras registrar el apartamento vacacional donde se estaba hospedando temporalmente el detenido, los agentes encontraron una balanza de precisión y bolsitas monodosis.

En un comunicado enviado este martes, el Arzobispado ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado la detención y ha reprobado "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer" el arrestado. Así se ha pronunciado después de que El Español haya adelantado la detención de un sacerdote.

La Archidiócesis ha querido expresar su "plena confianza" en la justicia y aunque considera que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido", ha manifestado su disposición a "colaborar" con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde la Archidiócesis han pedido "perdón al pueblo de Dios" por "los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis".