Detienen en La Habana a Martiño Ramos, el profesor de Ourense condenado a 13 años por violar a una de sus alumnas

Las autoridades cubanas han detenido en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado por la Audiencia de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad, según ha podido confirmar Efe este lunes.

Ramos Soto es uno de los diez nombres de reclamados por la justicia española cuya localización y arresto es prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, ha pedido la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

De este modo, la Policía Nacional había pedido en las últimas horas a Cuba que extremara las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, sobre el que pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre. El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. De hecho, ya se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Ourense, donde el fugitivo fue militante de la formación En Marea. La Policía ha confirmado este lunes que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

Según la ficha publicada por la Policía en la lista de los diez fugitivos más buscados, que se ha actualizado este lunes, Martiño Ramos es natural de Ourense y tiene 50 años. Está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Su huida fue planificada y contó con ayuda

A preguntas de la prensa, el jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional ha confirmado que siguieron el rastro de Martiño Ramos desde que en octubre saltó a los medios que era buscado por la agresión sexual a una alumna menor de edad. Los agentes creen que cuenta con ayuda en Cuba de conocidos.

"Conseguimos rastrear que se había ido hasta Cuba y nos sorprendió por cómo lo había hecho, estaba planificado y utilizó medios técnicos", ha comentado este responsable policial. "A través de autoridades cubanas conseguimos confirmar que estaba allí y por eso procedimos a solicitar al juez competente la orden internacional de detención", ha añadido, recordando que con este país no existe acuerdo de extradición, pero que se trabaja para que sea entregado a España, de ahí su publicación en la lista de los más buscados.

El jefe de fugitivos de la Policía ha reconocido que la publicación en prensa sobre su paradero lo que ha podido hacer es alertar a Martiño Ramos. "En previsión de que pudiera pasar, hemos solicitado a las autoridades cubanas que adopte medidas cautelares; estamos esperando ahora mismo a ver si funcionan todos esos mecanismos de cooperación internacional", ha añadido.