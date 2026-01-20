AEMET mueve ficha ante la intensidad de la borrasca Harry y lanza un aviso excepcional para buena parte de España

La calma ha dado paso a un escenario marcado por la inestabilidad meteorológica. La llegada de la borrasca Harry ha activado este martes avisos meteorológicos en 15 comunidades autónomas, con fenómenos que incluyen lluvias intensas, nevadas, viento fuerte y riesgo por aludes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la situación continuará siendo adversa en buena parte del país durante los próximos días.

Harry ha comenzado a afectar especialmente al este peninsular y Baleares, con precipitaciones persistentes, nieve en cotas medias y oleaje significativo en el Mediterráneo. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000-1.200 metros, aunque sube ligeramente hasta los 1.500 en los Pirineos. Se esperan acumulados importantes en la mitad este del Pirineo y en zonas altas de la Ibérica oriental, con el consiguiente riesgo de aludes en Cataluña y Aragón, donde se han activado avisos amarillos.

En cuanto a las temperaturas, se ha producido un descenso generalizado de las máximas en el interior peninsular y el noreste, con valores que rondan los 6-10 grados en zonas como Ávila, Madrid o Toledo, mientras que en el sur y la costa se mantienen algo más suaves. También se esperan heladas débiles en la meseta norte y sistemas montañosos.

Panorama por regiones

Cataluña es uno de los puntos más afectados. En Girona, Protección Civil ha emitido alerta por riesgo de inundaciones ante la posibilidad de desbordamientos en varios ríos. La lluvia persistente y el riesgo de nevadas en cotas medias han llevado a activar avisos naranjas y amarillos en toda la comunidad.

En la Comunidad Valenciana, AEMET prevé precipitaciones destacadas, especialmente en el litoral de Alicante y Valencia, donde las tormentas se combinan con un fuerte temporal marítimo. En algunos puntos se han superado los 60 mm en 12 horas, con especial incidencia en zonas como la Marina Alta.

En Baleares, la borrasca ha dejado olas de hasta 7 metros en Menorca, donde se han cancelado varios trayectos marítimos. Las rachas de viento podrían alcanzar los 70 km/h, y no se descartan picos de oleaje de hasta 12 metros.

Por su parte, en Aragón y el este de Castilla-La Mancha, también se han activado avisos por nevadas, viento y riesgo de aludes.

En general, AEMET prevé que las precipitaciones persistan en gran parte del tercio oriental peninsular y Baleares, mientras que el resto del país registrará cielos nubosos o cubiertos, sobre todo en Galicia y la cornisa cantábrica, donde también se esperan lluvias. Los únicos puntos con mayor estabilidad serán algunas áreas del interior sur y el centro peninsular, donde podrían darse nieblas matinales.

Aunque la previsión apunta a una cierta mejora progresiva a partir de la tarde del miércoles, la borrasca Harry seguirá condicionando el tiempo al menos hasta el jueves, con episodios de lluvia, viento y nieve que seguirán afectando a buena parte del país.