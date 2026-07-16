Un geólogo que lleva 40 años estudiando la Luna señala el tesoro que justifica la base de la NASA: helio-3, abundante allí y rarísimo en la Tierra

Uno de los objetivos de la NASA para 2030 es construir una base lunar permanente, una misión que, aunque compleja, puede traer grandes resultados. Para ello, los funcionarios de la agencia deberán ir resolviendo diferentes cuestiones técnicas. La primera de ellas será el lugar de su instalación, el cual deberá ser plano para garantizar la seguridad de las zonas de aterrizaje y lanzamiento.

La zona, además, podría atraer inversiones privadas por parte de aquellas compañías que quieran ofrecer sus servicios a la base lunar, por lo que deberá considerarse también que el espacio pueda ser ampliado alrededor.

Algunas de las cosas que serán necesarias serán tener acceso a energía las 24 horas del día de los siete días de la semana, acceso a los recursos locales como el hielo de agua para sistemas de soporte vital y combustible para cohetes para poder "impulsar el crecimiento económico mediante la inversión del sector privado", tal y como recogen desde el diario británico 'independent'.

Uno de los materiales que más llaman la atención de los investigadores, además del hielo del agua, es el helio-3, el cual abunda en la Luna, pero apenas se puede encontrar en la Tierra. Sirve para refrigerar ordenadores cuánticos y también como combustible para la energía de fusión nuclear.

Además, se han detectado algunos metales de tierras raras, los cuales son fundamentales para la electrónica de consumo, la defensa y la energía limpia, tal y como citan en el mismo diario, donde destacan que "si bien los científicos aún desconocen si son lo suficientemente abundantes o accesibles como para exportarlos, los metales de tierras raras representan otra vía para la actividad económica de la Luna".

No todo es tan fácil como puede parecer

La idea, a priori, puede parecer sencilla. Sin embargo, extraer los materiales es el último paso de un largo (y complejo) proceso operativo. Lo primero será determinar la cantidad de material presente en cada yacimiento, así como su composición y su grado de extracción. No solo eso. También se deben desarrollar métodos de refinamiento e infraestructura adaptados al entorno lunar, lo que necesitará de vehículos exploradores para recopilar datos.

Cabe recordar que, los avances que se consiguen en misiones espaciales como esta, suelen tener, aunque no lo parezca, un gran impacto en nuestra vida diaria. Muestra de ello son nuestros smartphones los cuales están presentes gracias a los avances tecnológicos del programa Apolo.