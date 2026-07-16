Noelia Castillo sufrió varias violaciones antes de la eutanasia, según denuncia su madre ante la Fiscalía

Grupos religiosos, entre ellos evangelistas, católicos y activistas ultraconservadores, se congregan frente al centro médico donde se encontraba Noelia Castillo, de 25 años.

La madre de Noelia Castillo ha denunciado ante la Fiscalía que su hija sufrió varias violaciones antes de recibir finalmente la eutanasia que puso fin a su vida, según recoge el diario 'El País', el cual cita a la 'Agencia Catalana de Noticias'.

En total, la progenitora ha presentado dos denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona (lugares donde se produjeron los hechos) para que se investiguen las dos presuntas violaciones que sufrió la joven y que la llevaron al intento de suicidio que la dejó parapléjica. Además, ha solicitado que se identifique a los presuntos agresores.

Según las denuncias, en las que aparecen varios escritos de la propia Noelia y otra documentación, se recoge que la primera agresión habría sido cometida por la expareja de la joven, mientras que la segunda habría sucedido en Salou, donde supuestamente fue drogada por un camarero y posteriormente violada por tres hombres.

Desde Abogados Cristianos, quienes representan a la madre de Noelia, han señalado que el fallecimiento de la joven no impide que se investiguen estos delitos y que se abran las diligencias que sean necesarias para identificar a los presuntos agresores.

La familia no había podido denunciar en su momento al no contar con pruebas suficientes, pero ahora, tras acceder a diversa documentación después de su muerte, han conseguido algunos datos que permitirían identificar a los presuntos agresores.